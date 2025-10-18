Biografija Ane Trišić – Babić: Pravnica, novinarka, radila za USAID, bila savjetnica u OHR-u, predsjedniku RS…

Tokom rasprave u Narodnoj skupštini RS o imenovanju Ane Trišić-Babić za v.d. predsjednika Srpske, iznijeti su detalji iz njene biografije.

Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Šef Kluba poslanika Za pravdu i red Nebojša Vukanović je istakao da je Trišić-Babić od 1994. do 1996. godine bila novinarka, a potom radila za USAID.

“Od 1997. do 1998. godine je asistent političkog odjela u OHR-u i savjetnica za međunarodne odnose. Dakle, desna ruka Karlosa Vestendorpa se postavlja da bude predsjednik Republike Srpske. Ja ne mogu da učestvujem u ovakvom ponižavanju RS, da postavljate nekoga ko nema legitimitet ni mjesne zajednice, ko je radio za strance i USAID kojeg nazivate najneprijateljskom organizacijom”, izjavio je Vukanović.

Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica je iznio još nekoliko podataka iz biografije Trišić-Babić - da je 1991. godine diplomirala pravo, bila savjetnik u Vladi RS, šef radne grupe za SSP, zamjenik u Ministarstvu spoljnih poslova BiH, te savjetnik predsjednika RS i srpskog člana Predsjedništva BiH.

Tokom sjednice se povela polemika oko ustavne problematike aktuelne sjednice NSRS, a predsjednik NSRS Nenad Stevandić je potvrdio da situacija imenovanja v.d. predsjednika “nije prepoznata u Ustavu”, a da je preambulom definisano da se takve situacije rješavaju tako što skupština Srpske donosi odluku.