Skupština Srpske povlači sve ranije usvojene sporne zakone

Na dnevnom redu današnje posebne sjednice NSRS je Prijedlog zakona o prestanku važenja zakona, po hitnom postupku, navedeno je kratko nakon skupštinskog kolegijuma.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako saznajemo, skupština Srpske planira da poništi sve sporne zakone koje je ranije usvojila.

U pitanju su - Zakon o nepokretnoj imovini za funkcionisanje javne vlasti u RS, Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, Izborni zakon RS, Zakon o zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, dopune Krivičnog zakonika RS, Zakon o Visokom sudskom i tuzilačkom savjetu RS.

Planirano je da ova odluka, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS.

Posebna sjednica počinje u 12 časova.