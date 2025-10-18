NSRS povlači zakone i zaključke, na posebnu sjednicu stigao i Dodik

Кolegijum NSRS danas je održao sjednicu na kojoj je utvrdio konačan prijedlog dnevnog reda 27. posebne sjednice koja počinje u 12 sati.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na dnevnom redu su:



1. Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske;

2. Prijedlog zakona o prestanku važenja zakona, po hitnom postupku;

3. Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključaka u vezi sa Informacijom o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, broj: 02/1-021-1564/24 od 25. decembra 2024. godine.

U Narodnu skupštinu RS stigao je i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Podsjećamo, navedenog datuma NSRS je usvojeno niz zaključaka, koji se sada povlače i to:



1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske da pripremi amandmane na Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka BiH i izjašnjenje o Prijedlogu zakona o graničnoj kontroli BiH, te iste dostavi srpskim predstavnicima u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je i Zaključke u vezi sa Informacijom o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, koje su predložili klubovi poslanika SNSD, NPS - DNS, DEMOS - SPS, SP i US, a koji glase:

1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma protivpravnim djelovanjem visokih predstavnika u BiH, antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda BiH, Suda i Tužilaštva BiH.

2. Narodna skupština Republike Srpske ostaje privržena poštovanju teritorije i podijeljenog suvereniteta između entiteta i BiH, definisanog Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH (dalje: Dejtonski mirovni sporazum), naročito Aneksom II.

3. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da su u BiH teško narušeni pravni sistem i pravna sigurnost svih građana Republike Srpske i BiH s obzirom na donošenje nezakonitih odluka od strane svih dosadašnjih visokih predstavnika, ali i Kristijana Šmita koji nije izabran za visokog predstavnika u skladu sa Aneksom X Dejtonskog mirovnog sporazuma. Narodna skupština Republike Srpske podsjeća da visoki predstavnici nemaju mandat da vrše ustavotvornu i zakonodavnu vlast nametajući sopstvena i personalna rješenja kao opšteobavezujuća.

4. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da pravni sistem Evropske unije ne prihvata mogućnost da neizabrani stranac donosi zakone umjesto demokratski izabranih institucija, te zahtijeva od imenovanih i izabranih predstavnika Republike Srpske iz srpskog konstutitivnog naroda u zajedničkim institucijama, da obustave odlučivanje iz domena evropskih integracija sve dok se ne uspostave uslovi da se proces evropskih integracije odvija u skladu sa postulatima demokratije i vladavine prava.

5. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva da se ponište akti koji su proistekli iz neustavnih radnji stranog pojedinca, koji po ustavu nije ni ovlašteni predlagač zakona niti zakonodavac, te da se otklone devijacije koje su proistekle iz takvog neustavnog djelovanja kako bi se kretanje ka Evropskoj uniji neometano nastavilo.

6. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da su institucije pravosuđa na nivou BiH, Sud BiH, Tužilaštvo BiH i Visoki sudski i tužilački savjet neustavne kategorije, koje je nametnuo visoki predstavnik donošenjem nezakonitih odluka, suprotno Ustavu BiH, vladavini prava i svim demokratskim načelima.

7. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da neustavni Tužilaštvo BiH i Sud BiH vode politički montiran proces protiv predstavnika Republike Srpske, a koji se zasniva na nezakonito nametnutim odlukama Kristijana Šmita a iz razloga jer su predstavnici Republike Srpske postupali isključivo u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenima i obavezama u okviru zakonodavnog postupka čiji je nosilac Narodna skupština Republike Srpske, te u skladu sa tim zahtijeva od istih da odmah obustave ovaj politički montiran proces.

8. Narodna skupština Republike Srpske upozorava da evropski pravni standardi zabranjuju vođenje nehumanih i degradirajućih sudskih postupaka protiv lica u stanju zdravstvene ugroženosti što Sud BiH upravo čini i udaljava BiH od evropskog puta. Narodna skupština Republike Srpske smatra predsjednik Republike Srpske i direktor Službenog glasnika Republike Srpske ne treba da se odazivaju na pozive Suda BiH, dok predsjednik Republike ne bude zdravstveno sposoban da učestvuje u postupku.

9. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od imenovanih i izabranih predstavnika Republike Srpske iz srpskog konstitutivnog naroda u zajedničkim institucijama BiH da obustave odlučivanje na nivou BiH, osim u slučaju odlučivanja po kojem se vrši prenos nadležnosti sa Republike Srpske na nivo zajedničkih institucija ili se na drugi način ugrožava pozicija Republike Srpske, sve dok Evropska unija ne obezbijedi normalne i pravične uslove i standarde suđenja u BiH, a koji ne postoje zbog protivustavnog i protivzakonitog donešenja odluka od strane neizabranog pojedinca, čiji se boravak u BiH ne može više opravdati ni na koji način.

10. Narodna skupština Republike Srpske osuđuje miješanje Tužilaštva BiH u rad Narodne skupštine Republike Srpske, koja po Ustavu Republike Srpske vrši ustavotvornu i zakonodavnu vlast i čije odluke može preispitivati samo Ustavni sud Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je posljednjim spornim djelovanjem Tužilaštva BiH povrijeđeno pravno načelo podjele vlasti, što predstavlja atak na ustavno ustrojstvo BiH i krajnji pokušaj zastrašivanja narodnih poslanika čije su odluke suverene i zaštićene imunitetom.

11. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da zloupotreba Tužilaštva BiH i pokušaj miješanja u rad najvišeg predstavničkog tijela Republike Srpske moraju biti personalizovani i procesuirani. U protivnom, Narodna skupština Republike Srpske će, u cilju zaštite Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i ustavnog poretka Republike Srpske, biti prinuđena da preduzme posebne mjere koje će biti u službi zaštite Dejtonskog sporazuma.

12. Narodna skupština Republike Srpske traži od Vlade Republike Srpske da u najkraćem roku izradi i uputi u proceduru prijedlog dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim će biti inkriminisano nepoštovanje i neizvršavanje odluka institucija i organa Republike Srpske.

Kao što smo ranije objavili, za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske biće imenovana Ana Trišić-Babić, dosadašnja Dodikova savjetnica.