Pred NSRS stavljanje van snage osporavanih zaključaka, SNSD: “Nije kapitulacija nego manevar”

U Narodnoj skupštini RS počela je rasprava o drugoj tački dnevnog reda današnje posebne sjednice – Zaključak o stavljanju van snage zaključaka u vezi sa Informacijom o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Izvor: NSRS

Ove zaključke skupština je usvojila kasno noću 25. decembra 2024. godine, u 3.30 sati. Ustavni sud BiH ih je kasnije sve osporio.

“Još tada smo tvrdili da su to besmislene odluke i da neće zaživjeti. Posipate se pepelom, ukidate ih i predstavljate to kao borbu za Republiku Srpsku i srpski narod”, kazao je Đorđe Vučinić (Za pravdu i red).

Milanko Mihalijica (PDP) ocijenio je danas da je ovo sumrak demokratije.

“Ovo je nevjerovatna vrsta poniženja za NSRS”, rekao je Mihajilica za današnju posebnu sjednicu.

Odgovorio je šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica.

“Pravimo jedan korak unazad, da bismo napravilio dva unaprijed. To nije kapitulacija, nego manevarski potez koji će sigurno dati rezultate kroz par mjeseci”, rekao je Mazalica tokom današnje rasprave.

U vrijeme usvajanja spornih zaključaka, u Sudu BiH u toku je bio postupak tadašnjem predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku i v.d. direktoru Službenog glasnika RS Milošu Lukiću.

U zaključcima se, između ostalog, kritikovalo djelovanje visokog predstavnika u BiH, a Narodna skupština RS zahtijevala da se “ponište akti koji su proistekli iz neustavnih radnji stranog pojedinca”.

Usvojen je zaključak da su institucije pravosuđa na nivou BiH, Sud BiH, Tužilaštvo BiH i Visoki sudski i tužilački savjet “neustavne kategorije, koje je nametnuo visoki predstavnik donošenjem nezakonitih odluka, suprotno Ustavu BiH, vladavini prava i svim demokratskim načelima”.

Ocjenjivalo se i da Tužilaštvo BiH i Sud BiH “vode politički montiran proces” protiv predstavnika RS i zahtijevalo da ga odmah obustave.

“Narodna skupština RS zahtijeva od imenovanih i izabranih predstavnika RS u zajedničkim institucijama BiH da obustave odlučivanje na nivou BiH, osim u slučaju odlučivanja po kojem se vrši prenos nadležnosti sa RS ili se na drugi način ugrožava pozicija RS, sve dok Evropska unija ne obezbijedi normalne i pravične uslove i standarde suđenja u BiH”, pisalo je u jednom od zaključaka.

Poslanici vladajuće većine su svojevremeno osudili i djelovanje Tužilaštva BiH prema NSRS, te ocijenili to kao zastrašivanje poslanika i poručili da će NSRS “biti prinuđena da preduzme posebne mjere koje će biti u službi zaštite Dejtonskog sporazuma”.

(Mondo)