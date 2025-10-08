logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sud BiH produžio mjere zabrane: Dodik, Stevandić i Višković i dalje se moraju javljati policiji

Sud BiH produžio mjere zabrane: Dodik, Stevandić i Višković i dalje se moraju javljati policiji

Izvor mondo.ba
0

Sud BiH produžio je mjere zabrane lideru SNSD-a i bišem predsjedniku RS Miloradu Dodiku, predsjedniku Narodne skupštine RS Nenadu Stevandiću i bivšem premijeru RS Radovanu Viškoviću.

Sud BiH produžio mjere zabrane Dodiku, Stevandiću i Viškoviću Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Prema osumnjičenim Miloradu Dodiku, Nenadu Stevandiću i Radovanu Viškoviću je i dalje na snazi izrečena mjera zabrane – naredba da se povremeno javljaju određnom državnom organu iz člana 126.a stav 1. tačka d) ZKP BiH, a čija kontrola je izvršena dana 4. septembra 2025. godine" odgovoreno je „Avazu“ iz Suda BiH.

Mjere zabrane Dodiku, Stevandiću i Viškoviću određene su u julu ove godine, nakon što su se oni pojavili na ročištu pred Sudom BiH u predmetu napad na ustavni poredak.

Podsjetimo, Dodiku je Centralna izborna komisija BiH na osnovu presude Suda BiH oduzela mandat predsjednika RS, te raspisala prijevremene izbore koji će se održati 23. novembra.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik Nenad Stevandić Radovan Višković Sud BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ