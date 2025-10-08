Sud BiH produžio mjere zabrane: Dodik, Stevandić i Višković i dalje se moraju javljati policiji

Sud BiH produžio je mjere zabrane lideru SNSD-a i bišem predsjedniku RS Miloradu Dodiku, predsjedniku Narodne skupštine RS Nenadu Stevandiću i bivšem premijeru RS Radovanu Viškoviću.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Prema osumnjičenim Miloradu Dodiku, Nenadu Stevandiću i Radovanu Viškoviću je i dalje na snazi izrečena mjera zabrane – naredba da se povremeno javljaju određnom državnom organu iz člana 126.a stav 1. tačka d) ZKP BiH, a čija kontrola je izvršena dana 4. septembra 2025. godine" odgovoreno je „Avazu“ iz Suda BiH.

Mjere zabrane Dodiku, Stevandiću i Viškoviću određene su u julu ove godine, nakon što su se oni pojavili na ročištu pred Sudom BiH u predmetu napad na ustavni poredak.

Podsjetimo, Dodiku je Centralna izborna komisija BiH na osnovu presude Suda BiH oduzela mandat predsjednika RS, te raspisala prijevremene izbore koji će se održati 23. novembra.

