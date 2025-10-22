logo
CIK BiH završio ovjeru kandidata za predsjednika RS, dopis sudije Uzunović proslijđen u Banjaluku

CIK BiH završio ovjeru kandidata za predsjednika RS, dopis sudije Uzunović proslijđen u Banjaluku

Centralna izborna komisija BiH je saopštila da je završila postupak ovjere političkih subjekata i kandidata za predstojeće prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, te je utvrđen redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću.

Lokalni izbori 2024 BiH Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U saopštenju iz CIK-a BiH navode da se među ovjerenim političkim subjektima nalazi i Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik, te da je protiv odluke o ovjeri ove stranke Sudu BiH žalbu podnijela lista "Za pravdu i red" koju je Sud odbio kao neosnovanu i utvrdio da je odluka CIK-a o ovjeri SNSD-a pravilna i zakonita.

"Ovim je odluka Centralne izborne komisije postala pravosnažna i izvršna. Na ovu odluku nije moguće ulagati vanredne pravne lijekove", navode iz CIK-a.

Dalje se dodaje da je Centralna izborna komisija 20. oktobra zaprimila dopis Suda BiH, potpisan od strane sudije Sene Uzunović, a već narednog dana, 21. oktobra, proslijedila ga je na dalje postupanje nadležnim institucijama.

"Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine proslijedila je dopis sudije Uzunović, s presudama u prvostepenom i drugostepenom postupku u predmetu Milorad Dodik, na eventualno nadležno postupanje Osnovnom sudu u Banjaluci u kojem je registrovana politička stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik, kao i Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci te sve dostavila i na znanje sudiji Uzunović".

(Mondo)

