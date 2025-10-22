logo
CIK BiH održao sjednicu, ignorisali dopis iz Suda BiH

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Centralna izborna komisija (CIK) BiH na sjednici danas nije ni razmatrala dopis koji je tom tijelu uputila sudija Suda BiH Sena Uzunović da se Miloradu Dodiku na osnovu političke presude oduzme i mandat predsjednika stranke.

CIK ignorisao dopis Suda kojim se traži da Dodik ne bude predsjednik SNSD-a Izvor: MONDO

Uzunovićeva je dopis CIK-u uputila iako je ranije isti sud odbio žalbu Nebojše Vukanovića i potvrdio pravo Miloradu Dodiku da ostane na čelu SNSD-a.

Bivši član CIK-a Vehid Šehić rekao je da CIK BiH nije dodijelila mandat Miloradu Dodiku na poziciju predsjednika SNSD-a, te da mu ga ne može ni oduzeti, jer se u ovom slučaju primjenjuje Zakon o političkim organizacijama Republike Srpske. 

(Srna)

