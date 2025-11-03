logo
"Minimalac će biti 551 evro": Vučić najavio povećanje plata i penzija

Autor V.K. Izvor mondo.rs
0

Vučić je najavio povećanje plata i penzija u Srbiji

vučić obećao povećanje plata i penzija u javnom sektoru Izvor: PrvaTV/Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u emisiji "Ćirilica" kod novinara Milomira Marića najavio rast plata i penzija u javnom sektoru. Prethodno je govorio o neredima ispred Skupštine Srbije.

"Uvećanu platu sada primaju u oktobru, i zdravstvo i prosveta. Sada ide 12,2 odsto od decembra, primiće to penzioneri tamo oko Božića, da lakše prežive teške mjesece januar i februar.

Javni sektor dobiće 5,1 odsto rasta prema formuli MMF-a. Ekonomske štete su velike, riječ je o milijardama evra.

Povećali smo plate u martu, pa u oktobru, prosvetari će da prime to povećanje. MMF nam je odoborio da idemo do 4 odsto povećanja od početka godine, penzije će biti uvećana 12,2 odsto od 1. decembra.

Time će prosvetni radnici sa povećanjem od 11 odsto plus 5 u martu, plus 5 u oktobru, 5,1 sada, to je 28,6 odsto kumulativno povećanje. Zdravstveni radnici osam plus pet, plus 5,1 to je 19,2 odsto kumulativno povećanje. Za 37 odsto minimalne plate su uvećane, sada će minimalac biti 551 evro", objasnio je predsednik Srbije.

