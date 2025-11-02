Oglasio se MUP Srbije: Topovski udar povrijedio policajca, Vučić pozvao na mir i uzdržanost (Foto)

MUP se oglasio o incidentima ispred Narodne skupštine, povrijeđen je jedan policajac.

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se saopštenjem o haosu ispred Narodne skupštine u centru Beograda.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbjednosno-informativna agencija najoštrije osuđuju večerašnje incidente koji se dešavaju u centru Beograda, u neposrednoj blizini zgrade Narodne skupštine Republike Srbije. Organizovana grupa učesnika neprijavljenog skupa, okupljena u ulici Kneza Miloša, napala je građane koji su se nalazili na prijavljenom javnom skupu, u Pionirskom parku, bacajući različite predmete i pirotehnička sredstva u pravcu okupljenih.

Tom prilikom je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbjednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posljedica, uključujući i povređivanje ili stradanje lica. Policijski službenici koji obezbjeđuju javni red i mir odmah su reagovali i spriječili da dođe do dalje eskalacije nasilja.

Međutim, prilikom intervencije, jedan policijski službenik , koji se nalazio u kordonu na uglu Takovske ulice i Bulevara Nikole Pašića, zadobio je povredu lista noge usljed dejstva pirotehničkog sredstva ('topovskog udara') i upućen je na Urgentni centar radi ukazivanja ljekarske pomoći. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbjednosno-informativna agencija pozivaju sve građane da se uzdrže od nasilja, da poštuju zakon i da ne učestvuju u neprijavljenim okupljanjima koja ugrožavaju živote, bezbjednost drugih građana i javnu imovinu. Policija i BIA će, u skladu sa zakonom, preduzeti sve mjere radi identifikacije i procesuiranja lica koja su izazvala incidente i napala učesnike prijavljenog javnog okupljanja", navodi MUP u saopštenju.

I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prokomentarisao i pozvao sve građane na mir i uzdržanost.

Vučić se uključio uživo u program "Informer" televizije i oglasio se o haosu ispred Skupštine Srbije u centru Beograda.

"Nisam siguran da ste vidjeli sve snimke. Pokušali su da napadnu, došli su do ograde i hrabrili su se da napadnu. Kada su vidjeli odgovor, razbježali su se kao i obično. Važno je da se istekne da su koristili flaše, piksle, baklje, da zapale ljude.

Nije neočekivano nakon jučerašnjeg debakla u Novom Sadu. Em višestruko manje ljudi od očekivanog, em nisu zaključili neku smislenu odluku. Tu je i nervoza koja dolazi do izražaja uz histeriju, riješili su da napadnu simbol slobode i otpora, simbol postojanja Srbije, a to jeste Pionirski park, odnosno 'Ćacilend' kako ga svi zovemo.

Riješili su da to pokušaju. Nisu uspjeli i neće nikad. Takvi simboli nikada ne padaju u ruke onih koji bi da ruše progres jedne zemlje. Ne trpe demokratiju i drugačije mišljenje, ne podnose mjesto koje okuplja ljude koji drugačije misle, na sedam mjesta su napali prostorije Srpske napredne stranke.

Razočarani su što nije bilo nasilja u Novom Sadu. To izaziva njihovu nervozu. Moje pitanje je, šta ste dogovarali sa službenicima američke ambasade? Što baš sa njima?

Njima smetaju Pionirski park i 'Ćacilend' jer tamo ne razgovaraju sa predstavnicima američkih ambasada, nema tu velike filozofije. Zato je 'Ćacilend' trn u oku, zahvaljujem se svima u Pionirskom parku, oni su heroji svih ovih mjeseci i pozivam ih da ostanu mirni. Pozivamo građane na mir i uzdržanost, naročito one koji su jači i veći. Neka oni tuku, pokušajte da ne uzvratite, a državni organi će reagovati", rekao je Vučić.

