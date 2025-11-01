logo
"Vidimo se i sutra i svakog drugog dana, dok ne bude pravda": Završen komemorativni skup u Novom Sadu (FOTO/VIDEO)

"Vidimo se i sutra i svakog drugog dana, dok ne bude pravda": Završen komemorativni skup u Novom Sadu (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Velikim komemorativnim skupom građana i studenata iz svih krajeva Srbije danas, 1. novembra u Novom Sadu večeras je obilježeno godinu dana od pada nadstrešnice Željezničke stanice i pogibije 16 osoba.

Hiljade na keju u Novom Sadu Izvor: Fonet

Više desetina hiljada studenata i građana odalo je počast za 16 žrtava, na godišnjicu pada nadstrešnice zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.

Nakon 16 minuta tišine kraj keja studenti su proglasili završetak komemorativnog skupa.

Kako navodi portal "021" na Petrovaradinskoj tvrđavi stajao je natpis "Vidimo se i sutra i svakog drugog dana, dok ne bude pravda", dok je tokom 16 minuta tišine u nebo je pušteno 16 lampiona za nastradale u Novom Sadu.

Drugi dio programa komemorativnog skupa povodom pogibije 16 osoba na novosadskoj željezničkoj stanici počeo je u 18.30h na obali kod Varadinskog mosta. Okupljeni su nosli cvijeće koje su, u znak sjećanja na žrtve, bacili u rijeku. Na mjestu okupljanja je prisutna policija, ali saobraćaj na mostu i u blizini nije zaustavljen, javio je ranije FoNet.

Protest obezbjeđuju studenti-redari, veterani i bajkeri.

Tokom cijelog dana u svim zonama protesta u Novom Sadu vlada tišina, bez parola, transparenata i pištaljki.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je u Novom Sadu danas održan neprijavljeni skup povodom obilježavanja godišnjice od tragedije u kojoj je poginulo 16 ljudi i da je u piku bilo oko 39.000 građana pristiglih iz cijele Srbije.

"U dosadašnjem dijelu ovog javnog okupljanja nije bilo incidenata ni bezbjednosno interesantnih događaja", ističe MUP Srbije.

Iz Ministarstva su dodali da u skladu sa zakonom preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti na očuvanju bezbjednosti svih građana i imovine.

Podsjećamo, u Srbiji je danas proglašen dan žalosti, a poglavar Srpske pravolavne crkve patrijarh Porfirije je u Hramu svetog Save, na Vračaru u Beogradu, služio godišnji parastos stradalima u tragičnoj nesreći.

Održan je glavni dio programa u kojem su studenti ponovili zahtjev za raspisivanjem izbora, a Dijana Hrka, majka jedne od žrtava, najavila je štrajk glađu. Oko 17 časova građani su se skupili kod Promenade, odakle su krenuli ka keju.

(Mondo)

