"Vidimo se i sutra i svakog drugog dana, dok ne bude pravda": Završen komemorativni skup u Novom Sadu (FOTO/VIDEO)

Velikim komemorativnim skupom građana i studenata iz svih krajeva Srbije danas, 1. novembra u Novom Sadu večeras je obilježeno godinu dana od pada nadstrešnice Željezničke stanice i pogibije 16 osoba.

Izvor: Fonet

Više desetina hiljada studenata i građana odalo je počast za 16 žrtava, na godišnjicu pada nadstrešnice zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.

Nakon 16 minuta tišine kraj keja studenti su proglasili završetak komemorativnog skupa.

Kako navodi portal "021" na Petrovaradinskoj tvrđavi stajao je natpis "Vidimo se i sutra i svakog drugog dana, dok ne bude pravda", dok je tokom 16 minuta tišine u nebo je pušteno 16 lampiona za nastradale u Novom Sadu.

16 lampiona tokom 16 minuta tišine u znak sećanja na nastradale na Železničkoj stanici u Novom Sadu.pic.twitter.com/44SKT50spf — Radio 021 (@Radio021)November 1, 2025

Nestvaran prizor, ovoliko ljudi Novi Sad nije videopic.twitter.com/u5v235eoRy — Živan Mirić (@ZivanMiric)November 1, 2025

Drugi dio programa komemorativnog skupa povodom pogibije 16 osoba na novosadskoj željezničkoj stanici počeo je u 18.30h na obali kod Varadinskog mosta. Okupljeni su nosli cvijeće koje su, u znak sjećanja na žrtve, bacili u rijeku. Na mjestu okupljanja je prisutna policija, ali saobraćaj na mostu i u blizini nije zaustavljen, javio je ranije FoNet.

Protest obezbjeđuju studenti-redari, veterani i bajkeri.

Tokom cijelog dana u svim zonama protesta u Novom Sadu vlada tišina, bez parola, transparenata i pištaljki.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je u Novom Sadu danas održan neprijavljeni skup povodom obilježavanja godišnjice od tragedije u kojoj je poginulo 16 ljudi i da je u piku bilo oko 39.000 građana pristiglih iz cijele Srbije.

"U dosadašnjem dijelu ovog javnog okupljanja nije bilo incidenata ni bezbjednosno interesantnih događaja", ističe MUP Srbije.

Iz Ministarstva su dodali da u skladu sa zakonom preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti na očuvanju bezbjednosti svih građana i imovine.

Za one kojih nema. Za nas koji ne smemo ćutati. Pamtimo.pic.twitter.com/XLeDcXNVcc — CRTA (@CRTArs)November 1, 2025

Podsjećamo, u Srbiji je danas proglašen dan žalosti, a poglavar Srpske pravolavne crkve patrijarh Porfirije je u Hramu svetog Save, na Vračaru u Beogradu, služio godišnji parastos stradalima u tragičnoj nesreći.

Vidi opis "Vidimo se i sutra i svakog drugog dana, dok ne bude pravda": Završen komemorativni skup u Novom Sadu (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: KURIR/DAMIR DERVIŠAGIĆ Br. slika: 22 22 / 22

Održan je glavni dio programa u kojem su studenti ponovili zahtjev za raspisivanjem izbora, a Dijana Hrka, majka jedne od žrtava, najavila je štrajk glađu. Oko 17 časova građani su se skupili kod Promenade, odakle su krenuli ka keju.

(Mondo)