Pomen žrtvama iz Novog Sada u Banjaluci: Zvaničnici Srpske u Hramu Hrista Spasitelja (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
U Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci danas je služen pomen žrtvama u Novom Sadu kojem su prisustvovali Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Savo Minić i ministri u Vladi Republike Srpske.

Zvaničnici Srpske u Hramu Hrista Spasitelja na pomenu žrtvama pada nadstrešnice Izvor: Srna

Prije pomena zvaničnici Republike Srpske prislužili su svijeće žrtvama novosadske tragedije koja se dogodila prije godinu dana i u kojoj je 16 ljudi izgubilo život. 

Podsjećamo, danas je u Republici Srpskoj Dan žalosti povodom obilježavanja godišnjice od tragedije u Novom Sadu, a na svim institucijama zastave su istaknute na pola koplja u znak saosjećanja sa građanima Novog Sada i Srbije.

(Srna/Mondo)

