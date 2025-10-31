Sutra godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu: Studenti danima pješače u znak solidarnosti

Grupa studenata i građana iz više gradova Srbije već nekoliko dana pješači ka Novom Sadu, gdje će sutra biti obilježena godišnjica tragedije na Željezničkoj stanici, u kojoj je 1. novembra prošle godine poginulo 16 osoba usljed urušavanja nadstrešnice.

Njihov marš, koji je započeo u Beogradu i drugim gradovima poput Novog Pazara i Kragujevca, prerastao je u simboličan čin solidarnosti i sjećanja, ali i u zahtjev za odgovornošću i promjenom odnosa prema bezbjednosti i javnim institucijama.

Studenti su posljednjih dana prolazili kroz Inđiju, Rumu i Sremske Karlovce, gdje su ih građani dočekivali hranom, vodom i smještajem. U Inđiji su im mještani organizovali topli doček, iako, kako navode, u pojedinim mjestima nisu dobili dozvolu da prenoće u javnim prostorima.

"Ovo nije samo šetnja – ovo je podsjećanje da se tragedija koja se mogla spriječiti više nikada ne smije ponoviti", poručili su studenti na društvenim mrežama.

Očekuje se da studenti u Novi Sad stignu večeras, gdje će im kolege i građani prirediti doček kod Bulevara oslobođenja i Narodnog fronta. Najavljeno je da će im se pridružiti nekoliko hiljada ljudi iz cijele zemlje, a simbolično će proći mostovima koji spajaju obale Dunava — kao poruku zajedništva i sjećanja.

Sutrašnja komemoracija na Željezničkoj stanici biće centralni događaj obilježavanja godišnjice pada nadstrešnice, tragedije koja je duboko potresla Srbiju. Studenti će, uz paljenje svijeća i minut ćutanja, odati počast nastradalima i ponoviti svoje zahtjeve za transparentnom istragom i kažnjavanjem odgovornih.

Podsjetimo, 1. novembra 2024. godine urušila se metalna nadstrešnica na peronu novosadske željezničke stanice, usmrtivši 16 osoba, među kojima je bilo i mladih i starijih putnika. Povrijeđeno je više od 40 ljudi. Istraga, iako pokrenuta ubrzo nakon nesreće, i dalje nije okončana, a ovaj događaj pokrenuo je niz velikih protesta u skoro svim gradovima Srbije.

Organizatori marša poručuju da pješače "u ime onih koji više ne mogu da hodaju“ i da neće stati dok odgovorni ne budu sankcionisani.

"Naša zemlja ne smije da zaboravi. Ako institucije ne žele da progovore, mi ćemo hodati dok ne budu morale", poručuju studenti.

Njihov dolazak u Novi Sad očekuje se večeras, a centralni skup i komemoracija biće održani sutra u 12 časova.