logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Podignuta optužnica protiv Gorana Vesića i još 12 osoba: VJT se oglasilo o istrazi povodom pada nadstrešnice

Podignuta optužnica protiv Gorana Vesića i još 12 osoba: VJT se oglasilo o istrazi povodom pada nadstrešnice

Autor mondo.ba
0

Podignuta je optužnica protiv 13 osoba zbog urušavanja nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu.

Novi Sad - Željeznička stanica Izvor: Nenad Mihajlovic / AFP / Profimedia

Povodom tragičnog događaja od dana 1. novembra 2024. godine kada je usljed rušenja nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu život izgubilo šesnaest lica i jedno lice teško povrijeđeno, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaviještava javnost da je dana 16.9.2025. godine, u skladu sa zakonom, podiglo Optužnicu protiv trinaest optuženih zbog opravdane sumnje da su učinili krivična djela koja se pravno kvalifikuju kao Teška djela protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je u dopuni istražnog postupa u potpunosti postupilo po Odluci Vijeća Višeg suda u Novom Sadu br. KV. 1408/24 koja je dostavljena ovom tužilaštvu 11.04.2025. godine. Poslednja istražna radnja je preduzeta dana 12.9.2025. godine, nakon čega je dana 15.9.2025. godine donijeta Naredbu o završetku dopune istrage čime je okončan istražni postupak.

Tokom istrage, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je postupalo u okvirima svojih nadležnosti i u interesu istrage. Svjesno značaja ovog postupka, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je koristilo sve raspoložive ljudske i materijalne resurse kako bi se utvrdilo potpuno činjenično stanje.

Podignutom Optužnicom je obuhvaćeno trinaest optuženih G.V. bivši ministar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, J.T. bivši v.d. generalnog direktora ” Infrastruktura železnice Srbije” a.d., A.D. bivši v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, N.Š. bivši generalni direktor ”Infrastruktura železnice Srbije” a.d., S.N. odgovorni projektanta građevinske konstrukcije, M.J. glavni projektant idejnog projekta, Lj.M.M. glavni projektant projekta za građevinsku dozvolu, M.S. izvestilac Republičke revizione komisije, J.S.M. lice odgovorno za tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu, Z.S.M. i D.J. lica odgovornih za izvođenje građevinskih radova, M.G. i D.T. lica odgovornih za stručni nadzor nad izvođenjem radova, i to:

  • zbog krivičnih djela kojima je omogućena upotreba javnog objekta – stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu, krila B, iako su u toku bili građevinski radovi i za koji objekat nije izdata upotrebna dozvola,
  • zbog krivičnog djela u vezi sa prethodnim neodržavanjem konstrukcije objekta stanične zgrade,
  • zbog krivičnih djela u fazi projektovanja i izvođenja radova prilikom renoviranja stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu.

Optužnicom je predloženo da Viši sud u Novom Sadu prema svim okrivljenima odredi pritvor zbog i dalje velikog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. U odnosu na pojedine optužene predloženo je određivanje pritvora i zbog opasnosti da će ponoviti krivično djelo.

U cilju zaštite interesa svih oštećenih, Optužnicom je predloženo da sud ovlašćenim licima dosudi imovinskopravne zahtjeve. Predloženo je da se svim optuženima izrekne mjera bezbjednosti Zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, kao i da se svi optuženi obavežu da u cjelini naknade troškove krivičnog postupka.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu pozdravlja konstruktivno učešće javnosti u ovom predmetu. Ujedno napominjemo da Više javno tužilaštvo postupa u javnom interesu, te da proizvoljna nagađanja u javnosti ne doprinose sprovođenju istrage.

Navodi Optužnice su potpunosti potkrepljeni prikupljenim dokazima koji potvrđuju opravdanu sumnju da su optuženi izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu očekuje da će Optužnica u najkraćem roku da stupi na pravnu snagu za sve optužene. Time bi se na javnom suđenju započelo izvođenje dokaza, kako tužilaštva tako i odbrane, u cilju utvrđivanja krivične odgovornosti pred sudom.

(MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novi Sad nadstrešnica optužnica Goran Vesić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ