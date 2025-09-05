"Srbijo, da li se čujemo?": Masovni protest u Novom Sadu zbog upada policije na fakultete (FOTO/VIDEO)

Večeras od 19 časova u Novom Sadu održava se masovni protest pod nazivom „Srbijo, da li se čujemo?“ zbog upada policije na Filozofski fakultet i Fakultet fizičkog vaspitanja (DIF), u kojima su već nekoliko dana dekani i zaposleni.

Izvor: Fonet

Protesti se večeras održavaju i u drugim gradovima Srbije, uključujući Niš, Kragujevac, Valjevo, Kraljevo, Užice, Prijepolje, Leskovac, Novi Pazar i Prokuplje.

Na raskrsnici u Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu okupilo se više hiljada građana. Okupljeni izvikuju parole poput „pumpaj“ i „dinstaj“, uz pištaljke, bubnjeve i zastave građanskih zborova, fakulteta i Srbije, dok su prisutne i šetalice sa motivima krvavih šaka. Velike kolone građana krenule su iz drugih dijelova grada prema protestnoj zoni.

Student DIF-a poručio je da se studenti i građani bore za sve fakultete i univerzitete u zemlji, naglašavajući da pad autonomije univerziteta znači i gubitak poslednje barijere protiv korupcije i bezakonja. Studentski zahtjevi ostaju jasni: vanredni izbori, univerzitet bez policije i žandarmerije, te potpuna autonomija univerziteta – odmah i bezuslovno.

„Želimo kraj vlasti koja gazi Ustav, zakone i zdrav razum. Nećemo ćutati dok nam zemlju pretvaraju u kasarnu. Policija ispred naših fakulteta koja tuče studente je najveća sramota ove zemlje. Svaki topovski udar, svaki udarac i svako nasilje samo nas ujedinjuju i jačaju“, rekao je student.

Dok traje veliki protest protiv policijske brutalnosti i za autonomiju univerziteta na uglu Bulevara cara Lazara i Stražilovske, ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja stoji kordon policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija.#NoviSadpic.twitter.com/BG9LSZrRnc — Radio 021 (@Radio021)September 5, 2025

On je podsjetio na upad žandarmerije 28. aprila, kada je dekan DIF-a Patrik Drid pokušao da obustavi blokadu fakulteta, kao i na incident 1. septembra nakon komemorativne šetnje, kada je policija koristila topovske udare nad mirnim građanima.

Predstavnik novosadskih zborova građana, Mihajlo, poručio je da okupljeni neće napustiti ulice, parkove, škole i fakultete dok se ne ispune zahtjevi za raspisivanjem izbora.

„Ne postoji pretnja, pendrek ni korumpirani tiranin koji će nas uplašiti. Ispred nas je samo sloboda. Spremni smo za promjenu svesti, izgradnju pravne države i normalan život. Novi Sad je ranjen grad, ali nikada više nećemo dozvoliti da našim životima upravljaju oni kojima je jedini cilj krađa, nasilje i lična korist“, naglasio je Mihajlo.

Okupljeni studenti i građani krenuli su večeras prema Filozofskom fakultetu, koji je opkoljen policijom i nazvan „policijskim utvrđenjem“. Mnogi od njih nose šlemove, maske za ronjenje i zaštitnu opremu. Jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija nalaze se ispred fakulteta, a policajci su upozorili okupljene da ne prilaze nasilno zgradi kako ne bi bili primorani da upotrijebe silu.

(MONDO/Fonet)