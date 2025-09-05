logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Srbijo, da li se čujemo?": Masovni protest u Novom Sadu zbog upada policije na fakultete (FOTO/VIDEO)

"Srbijo, da li se čujemo?": Masovni protest u Novom Sadu zbog upada policije na fakultete (FOTO/VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Večeras od 19 časova u Novom Sadu održava se masovni protest pod nazivom „Srbijo, da li se čujemo?“ zbog upada policije na Filozofski fakultet i Fakultet fizičkog vaspitanja (DIF), u kojima su već nekoliko dana dekani i zaposleni.

Veliki protest u Novom Sadu Izvor: Fonet

Protesti se večeras održavaju i u drugim gradovima Srbije, uključujući Niš, Kragujevac, Valjevo, Kraljevo, Užice, Prijepolje, Leskovac, Novi Pazar i Prokuplje.

Na raskrsnici u Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu okupilo se više hiljada građana. Okupljeni izvikuju parole poput „pumpaj“ i „dinstaj“, uz pištaljke, bubnjeve i zastave građanskih zborova, fakulteta i Srbije, dok su prisutne i šetalice sa motivima krvavih šaka. Velike kolone građana krenule su iz drugih dijelova grada prema protestnoj zoni.

Student DIF-a poručio je da se studenti i građani bore za sve fakultete i univerzitete u zemlji, naglašavajući da pad autonomije univerziteta znači i gubitak poslednje barijere protiv korupcije i bezakonja. Studentski zahtjevi ostaju jasni: vanredni izbori, univerzitet bez policije i žandarmerije, te potpuna autonomija univerziteta – odmah i bezuslovno.

„Želimo kraj vlasti koja gazi Ustav, zakone i zdrav razum. Nećemo ćutati dok nam zemlju pretvaraju u kasarnu. Policija ispred naših fakulteta koja tuče studente je najveća sramota ove zemlje. Svaki topovski udar, svaki udarac i svako nasilje samo nas ujedinjuju i jačaju“, rekao je student.

On je podsjetio na upad žandarmerije 28. aprila, kada je dekan DIF-a Patrik Drid pokušao da obustavi blokadu fakulteta, kao i na incident 1. septembra nakon komemorativne šetnje, kada je policija koristila topovske udare nad mirnim građanima.

Predstavnik novosadskih zborova građana, Mihajlo, poručio je da okupljeni neće napustiti ulice, parkove, škole i fakultete dok se ne ispune zahtjevi za raspisivanjem izbora.

„Ne postoji pretnja, pendrek ni korumpirani tiranin koji će nas uplašiti. Ispred nas je samo sloboda. Spremni smo za promjenu svesti, izgradnju pravne države i normalan život. Novi Sad je ranjen grad, ali nikada više nećemo dozvoliti da našim životima upravljaju oni kojima je jedini cilj krađa, nasilje i lična korist“, naglasio je Mihajlo.

Okupljeni studenti i građani krenuli su večeras prema Filozofskom fakultetu, koji je opkoljen policijom i nazvan „policijskim utvrđenjem“. Mnogi od njih nose šlemove, maske za ronjenje i zaštitnu opremu. Jake policijske snage u opremi za razbijanje demonstracija nalaze se ispred fakulteta, a policajci su upozorili okupljene da ne prilaze nasilno zgradi kako ne bi bili primorani da upotrijebe silu.

(MONDO/Fonet)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novi Sad protest Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ