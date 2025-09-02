"Ispunjeni svi zahtjevi": Prevoznici prekinuli štrajk

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić rekao je da su prevoznici prekinuli štrajk jer su ispunjeni svi zahtjevi.

Izvor: Gradska uprava Doboj

Peulić je rekao da su nakon 35 časova obustave, svi lanci snabdijevanja odblokirani i zahvalio svim učesnicima u pregovorima koji su doveli do rješenja problema.

"Zahvaljujemo predstavnicima institucija BiH koji su s nama radili na rješavanju određenih pitanja. Zahvaljujemo svim prevoznicima u BiH na jedinstvu i odlučnosti", rekao je Peulić i dodao da prevoznici nastavljaju rad.

On je poručio da su prevoznici krov privrede u BiH, te da je u toku i rješavanje pitanja povrata PDV-a.

"Sa ministrom finansija i trezora u Savjetu ministara Srđanom Amidžićem rješavamo pitanje povrata PDV, ali i to smo usaglasili", rekao je Peulić i dodao da se nastavlja raditi sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH na smanjenju vremena zadržavanja prevoznika na carinskim terminalima.

Peulić je poručio da "Konzorcijum" nastavlja predano raditi na približavanju evropskim standardima i izrazio uvjerenje da će "Konzorcijum" postati lider transportne industrije u regionu.

Prevoznici širom BiH štrajk su obustavom prevoza započeli juče, a njihovi zahtjevi bili su eliminacija diskriminacije vozača u EU, izmjene pravilnika, finansijsko rasterećenje prevoznika – povrat 50 odsto akcize, 50 odsto popusta na putarine i status izvoznika usluga, te ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura.

(Srna)