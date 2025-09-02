logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ispunjeni svi zahtjevi": Prevoznici prekinuli štrajk

"Ispunjeni svi zahtjevi": Prevoznici prekinuli štrajk

Autor Dragana Božić
0

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić rekao je da su prevoznici prekinuli štrajk jer su ispunjeni svi zahtjevi.

Prevoznici prekinuli štrajk Izvor: Gradska uprava Doboj

Peulić je rekao da su nakon 35 časova obustave, svi lanci snabdijevanja odblokirani i zahvalio svim učesnicima u pregovorima koji su doveli do rješenja problema.

"Zahvaljujemo predstavnicima institucija BiH koji su s nama radili na rješavanju određenih pitanja. Zahvaljujemo svim prevoznicima u BiH na jedinstvu i odlučnosti", rekao je Peulić i dodao da prevoznici nastavljaju rad.

On je poručio da su prevoznici krov privrede u BiH, te da je u toku i rješavanje pitanja povrata PDV-a.

"Sa ministrom finansija i trezora u Savjetu ministara Srđanom Amidžićem rješavamo pitanje povrata PDV, ali i to smo usaglasili", rekao je Peulić i dodao da se nastavlja raditi sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH na smanjenju vremena zadržavanja prevoznika na carinskim terminalima.

Peulić je poručio da "Konzorcijum" nastavlja predano raditi na približavanju evropskim standardima i izrazio uvjerenje da će "Konzorcijum" postati lider transportne industrije u regionu.

Prevoznici širom BiH štrajk su obustavom prevoza započeli juče, a njihovi zahtjevi bili su eliminacija diskriminacije vozača u EU, izmjene pravilnika, finansijsko rasterećenje prevoznika – povrat 50 odsto akcize, 50 odsto popusta na putarine i status izvoznika usluga, te ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

prevoznici štrajk protest

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ