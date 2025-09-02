"Kompanije trpe veliku štetu": Unija poslodavaca RS pozvala prevoznike da prekinu protest

Unija poslodavaca Republike Srpske pozvala je organizatore blokada graničnih prelaza, teretnih i carinskih terminala i ključnih saobraćajnica da hitno prekinu akciju pod nazivom "Dosta je bilo", ističući da ona nanosi ogromnu štetu kompanijama širom Srpske i BiH.

Unija poslodavaca navela je da, istovremeno, podržava najveći dio zahtjeva koje su organizatori ove akcije uputili institucijama i pozvala nadležne institucije da promptno reaguju sa ciljem njihovog ispunjavanja.

"Pozivamo institucije BiH da u saradnji sa poslovnim i drugim organizacijama iniciraju intenzivniju regionalnu saradnju zemalja zapadnog Balkana s ciljem kvalitetnijeg adresiranja problema boravka transportnih radnika u zemljama EU", saopšteno je iz Unije poslodavaca.

Unija poziva i institucije EU da što prije regulatornim i drugim akcijama omogući transportnim radnicima da borave i rade pod uslovima koji im ne ugrožavaju osnovno ljudsko pravo - pravo na rad.

"Posebno naglašavamo značaj primjene postulata i odredaba poglavlja koja se odnose na slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala s ciljem rješavanja ove situacije, ali i značaj postizanja pozitivnog rješenja ove situacije po ukupne procese pristupanja zemalja kandidata EU", naglasili su iz Unije.

Iz Unije poslodavaca Republike Srpske naveli su da su na raspolaganju svim organizacijama koje zastupaju interese transportnih i kompanija koje trpe poslovne gubitke i pozvali ih na sastanak s ciljem rješavanja ove problematike.

Predsjedništvo plenuma Konzorcijuma "Logistika BiH" jednoglasno je odlučilo da nastavi protest do ispunjenja zahtjeva, uz proširenje obima obustave lanaca snabdijevanja.

