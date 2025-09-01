logo
Prevoznici od jutros u protestima, Forto poručuje: „Promjene u tretmanu vozača moguće tek ulaskom BiH u EU“

Autor Nikolina Damjanić
Prevoznicii širom Bosne i Hercegovine od jutros u 6 sati nastavili su proteste blokadama puteva, budući da njihovi zahtjevi nisu ispunjeni.

8863dcd5-4847-47a9-b630-f9778932a3c9.jpeg Izvor: Dnevni avaz

 Kamioni i teretna vozila zaustavili su saobraćaj na brojnim saobraćajnicama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, što otežava prolazak putničkih automobila.

Na Stupskoj petlji u Sarajevu, gdje se nalazi reporter „Avaza“, mogu se vidjeti parkirani kamioni i okupljeni vozači. Uprkos špekulacijama o nesuglasicama među prijevoznicima, oni poručuju da ne odustaju i da će istrajati u svojim zahtjevima.

Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto pozvao je predstavnike Konzorcijuma „Logistika BiH“ na razgovor, ali je istakao da ključni zahtjev o promjeni tretmana vozača i transportnih kompanija u EU ne može biti ispunjen dok BiH ne postane članica Unije.

„Spreman sam da razgovaramo i vidimo šta se može ubrzati. Nijedna minuta čekanja na granici nije do Ministarstva transporta i komunikacija“, rekao je Forto na konferenciji za novinare u Sarajevu.

On je naveo da je Ministarstvo već ispunilo 11 od 17 zahtjeva prijevoznika, da je pet u fazi realizacije, dok je samo jedan – koji se odnosi na šengenski boravak – nemoguće ispuniti.

„Izmjena tretmana naših vozača u okviru Šengena moguća je samo kroz regionalnu inicijativu ili pristupanjem EU“, poručio je Forto, dodajući da izmjene šengenskih pravila sprovode bezbjednosne službe Unije i da BiH mora izgraditi odgovarajuće institucije da bi učestvovala u tom procesu.

Iz Ministarstva je ranije potvrđeno da je predsjednik Konzorcijuma „Logistika BiH“ Velibor Peulić napustio sastanak s Fortom. Rukovodstvo ovog udruženja večeras će u Doboju održati sastanak na kojem će odlučiti o narednim koracima protesta.

(Avaz/MONDO)

