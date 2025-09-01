Prevoznici upozoravaju: Ako izmjestimo kamione, transport će biti skuplji za 35 odsto

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić upozorio je danas da će transportne usluge u BiH poskupjeti za 35 odsto, ukoliko prevoznici budu prisiljeni da iz zemlje presele 12.000 transportnih jedinica, što će izazvati poskupljenja proizvoda i usluga.

"Ta transportna usluga je ukalkulisana u cijenu svake kafe u kafiću, kao i u troškove izgradnje bilo kog građevinskog objekta", rekao je Peulić povodom protesta prevoznika koji je jutros počeo u BiH.

Peulić je istakao da je sektor drumskog transporta u BiH zapostavljen više od dvije decenije, te ponovo pozvao institucije da hitno pristupe rješavanju nagomilanih problema.

"Moramo sjesti i razgovarati. Prenosim zahtjeve plenuma - 47.000 porodica živi od ovog sektora, koji učestvuje sa oko 10 odsto u BDP-u BiH", naglasio je Peulić.

On je posebno kritikovao rad ministra transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edina Forte, navodeći da u protekle tri godine nije bilo ozbiljne inicijative za koordinaciju sa resornim ministarstvima na entitetskom nivou.

"Forto nam je obećao 15 tačaka, nijedna nije realizovana, a može ih riješiti u jednom danu. Mi smo i dalje spremni za dijalog, tu smo ispred parlamenta BiH. Čekamo njegov poziv. Posljednji zvanični sastanak prevoznika sa predstavnicima institucija održan 16. juna, ali da od tada nema konkretnih rezultata", podsjetio je Peulić.

On je naglasio da neće komentarisati saopštenja koja šalje Forto.

"Ministar nas ne može uvući u političko blato. Jedinstveni smo, imamo podršku Udruženja drumskih prevoznika Republike Srpske, Federacije BiH, kao i udruženja pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH", poručio je Peulić.

Teretnjaci od jutros blokiraju saobraćaj na putevima širom Republike Srpske i Federacije BiH što otežava prolazak putničkih vozila, iako su najavili blokade na graničnim prelazima prema EU, rečeno je Srni u Auto-moto savezu Republike Srpske.

Proteste su počeli prevoznici okupljeni u Konzorcijum "Logistika BiH" kojim će biti obuhvaćeni lanci snabdijevanja.

Protest je počeo u 6.00 časova i trajaće do ispunjenja njihovih zahtjeva, a to su eliminacija diskriminacije vozača u EU, izmjene pravilnika, finansijsko rasterećenje prevoznika – povrat 50 odsto akcize, 50 odsto popusta na putarine i status izvoznika usluga, te ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura.

