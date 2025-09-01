AMS RS o blokadama: Teretnjaci stoje na putevima, putnička vozila na granicama prolaze nesmetano

Teretnjaci od jutros blokiraju saobraćaj na putevima širom Republike Srpske i Federacije BiH što otežava prolazak putničkih vozila, iako su najavili blokade na graničnim prelazima prema EU, rečeno je Srni u Auto-moto savezu Republike Srpske.

Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

"Teretnjaci su stali na mjestima gdje su se nalazili u datom trenutku, na putevima gdje zauzimaju jednu traju, čime se usporava saobraćaj", kažu u AMS-u.

Kako su naveli, prvenstveno je bila najavljena blokada na graničnim prelazima prema EU, ali nije tako.

"Putnički saobraćaj se odvija bez zastoja na prelazima", istakli su iz AMS-a.

Teretni terminali trenutno su blokirani na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Bijača, Orašje, Šamac, Pavlovića Most/Popovi, Bratunac, Strmica, Gradiška i Rača.

Dopisnik Srne javlja da su kamioni na međuentitetskoj granici kod Karuša, na magistralnom putu Doboj-Doboj Jug. Blokiran je i carinski terminal u Kraševu. Kamioni su blokirali kružni tok, a putnička vozila se naizmjenično propuštaju.

Zbog blokada, otežano, jednom trakom u FBiH saobraća se u Doboju, u Zenici na ulazu na auto-put, na ulazima u Tuzlu, u Mostaru, Travniku, Vitzu, i Sarajevu prema carinskim terminalima.

Proteste su počeli prevoznici okupljeni u Konzorcijum "Logistika BiH" kojim će biti obuhvaćeni lanci snabdijevanja.

Protest je počeo u 6.00 časova i trajaće do ispunjenja njihovih zahtjeva, a to su eliminacija diskriminacije vozača u EU, izmjene pravilnika, finansijsko rasterećenje prevoznika – povrat 50 odsto akcize, 50 odsto popusta na putarine i status izvoznika usluga, te ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura.

SRNA