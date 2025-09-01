Štrajk prevoznika u BiH: Blokirani granični prelazi za teretni saobraćaj

Širom BiH jutros je počeo štrajk prevoznika koji će, kako su najavili, na značajnim putnim pravcima blokirati prolaz teretnim vozilima, dok će autobuse i putnička vozila propuštati da se kreću nesmetano.

Izvor: RTRS

Proteste su počeli prevoznici okupljeni u Konzorcijum "Logistika BiH" kojim će biti obuhvaćeni lanci snabdijevanja.

Trenutno su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko i Rača blokirani teretni terminali, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Takođe, kako javlja novinar Srne, jutros su i na carinskom terminalu u Novom Gradu prevoznici parkirali kamione, kao i na jednoj traci na izlazu iz Novog Grada prema Prijedoru, Kostajnici i Bihaću.

Protest je počeo u 6.00 časova i trajaće do ispunjenja njihovih zahtjeva, a to su eliminacija diskriminacije vozača u EU, izmjene pravilnika, finansijsko rasterećenje prevoznika – povrat 50 odsto akcize, 50 odsto popusta na putarine i status izvoznika usluga, te ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura.

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić izjavio je juče Srni da je odluka o protestu donesena nakon 20 mjeseci ćutanja institucija i nakon što ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto 70 dana nije želio nikakvu komunikaciju sa njima.

"Forto je grčevito branio svoj pravilnik kojim se uzima deset miliona KM vozačima i prevoznicima iz BiH. Uveo je novi matematički model i 17 obećanja množio sa nulom, a tvrdio da je ispunjeno 70 odsto od onoga što je obećano", rekao je Peulić.

Peulić tvrdi da službenici Ministarstva transporta i komunkacija u Savjetu ministara rade za jednu interesnu grupu.

Iz Konzorcijuma su pozvali članove da se poštuju naredbe policije i da se sarađuje sa organima reda, naglasivši da je strogo zabranjena bilo kakva provokacija i samoinicijativno djelovanje.

Konzorcijum, koji zapošljava 47.000 ljudi, pozvao je komisije Parlamentarne skupštine BiH za ekonomska pitanja, spoljnu politiku, saobraćaj, carine i PDV da se od danas odazovu pozivu na razmatranje njihovih zahtjeva.

Oni su ranije pozvali Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara da započne rješavanje pitanja izmjena i dopuna pravilnika iz svoje nadležnosti, a entitetske vlade da se aktivno uključea.

Pozvani su i Uprava za veterinarstvo, inspekcijska tijela i Uprava za indirektno oporezivanje BiH da se zajedničkom koordinacijom rasterete procedure, ubrza protok i smanji vrijeme zadržavanja na granicama.

SRNA