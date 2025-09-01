Dodik podržao prevoznike uz tvrdnju da Forto treba da podnese ostavku

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, susreo se s prevoznicima koji su danas krenuli u protest i dao im podršku, te istakao da ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto konačno treba da podnese ostavku.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Dodik je naveo da je ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto sam kreirao ovaj problem i konačno treba da podnese ostavku.

"Ovako se prolazi kada se udruže Forto i političko Sarajevo i Kancelarija Delegacije EU u Sarajevu. Sve ide na teret građana", objavio je Dodik na Iksu.

Сусрео сам се с превозницима који су данас кренули у протест и дао им подршку.

Форто је сам креирао овај проблем и коначно треба да поднесе оставку. Овако се пролази када се удруже Форто и политичко Сарајево и Канцеларија Делегације ЕУ у Сарајеву. Све иде на терет грађана.pic.twitter.com/Z4cQIMyPiT — Милорад Додик (@MiloradDodik)September 1, 2025

Širom BiH jutros je počeo štrajk prevoznika koji teretnim vozilima blokiraju značajne putne pravce.

Proteste su počeli prevoznici okupljeni u Konzorcijum "Logistika BiH" kojim će biti obuhvaćeni lanci snabdijevanja.

Najavili su da će protest trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva, a to su eliminacija diskriminacije vozača u EU, izmjene pravilnika, finansijsko rasterećenje prevoznika – povrat 50 odsto akcize, 50 odsto popusta na putarine i status izvoznika usluga, te ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura.

Srna/Mondo