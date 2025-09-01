Gužve u banjalučkoj regiji: Otežano se vozi u pet gradova i opština, policija reguliše saobraćaj na kritičnim tačkama

Na području Banjaluke, Laktaša, Prnjavora, Doboja i Čelinca otežano se vozi zbog protesta prevoznika u BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Na području Banjaluke, Laktaša, Prnjavora, Doboja i Čelinca otežano se vozi zbog protesta prevoznika u BiH, rečeno je Srni u Auto-moto savezu (AMS) Republike Srpske.

U banjalučkom naselju Lauš, na lokaciji takozvane "Nule", trenutno stoji 10 teretnih vozila, a saobraćaj reguliše policija.

Kamioni su i na pet lokacija u Lazarevu, i to 21 teretno vozilo parkirano je u desnoj traci od "Kramara" do "Centruma", 11 vozila je na Prijedorskoj petlji, u Ulici Ilije Garašanina, prema Zdravstvenoj ustanovi "Dr Miroslav Zotović", kod carinskog terminala je 10 kamiona, a kolona vozila počinje od nadvožnjaka.

Od motela "Signal" prema Prijedorskoj petlji nalazi se 14 kamiona, a deset je parkirano u desnoj traci od Kampusa do zgrade "Euroherca".

Na području grada Laktaši blokada prevoznika je na tri lokacije, i to put rezervisan za saobraćaj motornih vozila u Glamočanima, kod hotela "Ćubić", gdje je na pravcu iz Banjaluke parkirano 15 teretnih vozila.

U Klašnicama kod ugostiteljskog objekta "Paun" je 15 kamiona u traci iz pravca Prnjavora, a u Laktašima kod "Milkija" prisutno je 10 kamiona iz pravca Srpca.

Na području opštine Čelinac blokada je na jednoj lokaciji, odnosno na magistralnom putu iz pravca Banjaluke u Ulici Vukana Trivića, gdje je zaustavljeno šest kamiona, po tri u obje saobraćajne trake. Saobraćaj se na ovom dijelu odvija naizmjenično.

Blokada na području grada Prnjavora je na tri lokacije, i to magistralni put iz pravca Dervente - kružni tok Lužani, regionalni put iz pravca Stanara i Auto-put "9. januar".

Na putevima na području grada Doboja zaustavljena su 54 kamiona zbog čega je saobraćaj otežan.

Blokade su na području grana na tri lokacije, i to kružne raskrsnica Gasprom-Gavrići, Gasprom-DŽungla i MEL Karuše na kojoj je 10 teretnih vozila.

Pripadnici MUP-a preduzimaju pojačane mjere i radnje s ciljem nesmetanog odvijanja saobraćaja na putnim pravcima koji su blokirani tretenim vozilima prevoznika koji protestuju zbog neispunjenih zahtjeva Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara.

Saobraćaj se na pojedinim pravcima odvija usporeno, ali nema prekida, saopšteno je iz MUP-a.

"S obzirom na to da su organizatori protesta najavili blokade putnih pravaca i u narednim danima, apelujemo da vode računa o kretanju službi hitne pomoći, vatrogasaca i policije", istakli su iz MUP-a.

Naglašeno je da izvršavanje poslova i zadataka hitnih službi zahtijeva brzo kretanje, jer svaka blokada dovodi u pitanju ljudske živote.

Na graničnim prelazima saobraćaj se za putnički saobraćaj odvija bez problema.

Proteste su počeli prevoznici okupljeni u Konzorcijum "Logistika BiH" kojim će biti obuhvaćeni lanci snabdijevanja.

Najavili su da će protest trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva, a to su eliminacija diskriminacije vozača u EU, izmjene pravilnika, finansijsko rasterećenje prevoznika – povrat 50 odsto akcize, 50 odsto popusta na putarine i status izvoznika usluga, te ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura.

