Forto pozvao prevoznike na razgovor, ističe da su promjene moguće samo ulaskom u EU

Autor Dušan Volaš
0

Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto pozvao je predstavnike Konzorijuma "Logistika BiH" da dođu na razgovor, ali je istakao da će promjena tretmana vozača i transportnih kompanija iz BiH u EU uslijediti isključivo kada BiH postane članica EU

prevoznici.jpg Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

"Spreman sam da razgovaramo i vidimo šta se može ubrzati. Nijedna minuta čekanja na granici nije do Ministarstva transporta i komunikacija", rekao je Forto na konferenciji za novinare u Sarajevu nakon što je danas uslijedila blokada prevoznika širom BiH.

Kada je riječ o zahtjevima Konzorcijuma, Forto je naveo da je Ministarstvo ispunilo 11 od ukupno 17 tačaka, da je pet u fazi realizacije, dok je jedna, koja se odnosi na šengenski boravak, neizvršena, jer se, kaže, ne može ispuniti.

"Izmjena tretmana naših vozača u okviru Šengena moguća je samo kroz regionalnu inicijativu ili pristupanjem EU", naveo je Forto.

Dodao da je izmjene šengenskih pravila sprovode bezbjednosne službe EU i dodao da je neophodno da i BiH ima odgovarajuće strukture ukoliko želi učestvovati u tom procesu.

On je ukazao i na značaj regionalne saradnje, ističući da je na jednoj međunarodnoj konferenciji pokrenuo inicijativu za regionalni nastup u oblasti transporta, koju su, kako je naveo, podržale sve zemlje Balkana.

Teretnjaci od jutros blokiraju saobraćaj na putevima širom Republike Srpske i Federacije BiH što otežava prolazak putničkih vozila, iako su najavili blokade na graničnim prelazima prema EU.

Forto je istakao da pojedini MUP-ovi nisu bili obaviješteni, te da Ministarstvo podržava svaki protest koji je u skladu sa zakonom.

Proteste su počeli prevoznici okupljeni u Konzorcijum "Logistika BiH" kojim će biti obuhvaćeni lanci snabdijevanja.

Prevoznici zahtijevaju eliminaciju diskriminacije vozača u EU, izmjene pravilnika, finansijsko rasterećenje prevoznika – povrat 50 odsto akcize, 50 odsto popusta na putarine i status izvoznika usluga, te ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura.

SRNA

Tagovi

Edin Forto prevoznici

