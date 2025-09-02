"Logistika BiH" nastavlja proteste: Prevoznici šire obustavu lanaca snabdijevanja

Predsjedništvo plenuma Konzorcijuma "Logistika BiH" jednoglasno je odlučilo da nastavi protest do ispunjenja zahtjeva, uz proširenje obima obustave lanaca snabdijevanja.

Izvor: RTRS

Na sjednici je usvojena i dopuna Platforme za pregovore, koja je i zvanično potvrđena kao legitiman i jedinstven pregovarački dokument u ime sektora za razgovore sa institucijama BiH i međunarodnim partnerima.

"Zahtjevamo konkretne i mjerljive rezultate, a ne deklarativna obećanja. Pregovori moraju biti transparentni, inkluzivni i hitni", saopštio je Konzorcijum.

Među ključnim zahtjevima istaknuto je hitno zakazivanje sjednice Savjeta ministara, na kojoj bi jedina tačka dnevnog reda bila razmatranje mjera za ispunjenje prve faze zahtjeva transportnog sektora.

Plenum traži donošenje konkretnih odluka, među kojima su usvajanje pravilnika o primjeni Zakona o akcizama, koji predviđa povrat akcize prevoznicima, popust od 50 odsto na korišćenje auto-puteva u oba entiteta, potpisivanje memoranduma s javnim preduzećima "Autoceste FBiH" i "Autoputevi Republike Srpske" i povrat PDV-a iz zemalja EU.

Među zahtjevima je i fiskalno rasterećenje prevoznika, ubrzanje graničnih procedura i rad nadležnih inspekcija, izmjene pravilnika o licenciranju i kvalifikacijama vozača i diplomatsku komunikaciju sa zemljama EU u vezi s primjenom /AETR/ sporazuma.

Kako je naglašeno, postojeće stanje u sektoru transporta i logistike ugrožava ekonomsku stabilnost zemlje, te su pozvali nadležne institucije na hitnu reakciju.

(MONDO/Srna)