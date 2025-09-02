Prevoznici nastavljaju blokade puteva širom BiH

Prevoznici okupljeni oko Konzorcijuma "Logistika BiH" danas nastavljaju blokade na putevima širom Republike Srpske i Federacije BiH.

Izvor: Auto-moto savez Republike Srpske

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske su saopštili da zbog protesta, koji je usmjeren na blokadu teretnog saobraćaja, putnička vozila i autobusi saobraćaju na lokalitetima gdje se nalaze kamioni, ali veoma usporeno, pa vozače mole za strpljenje.

Na području grada Banjaluka zauzeta je desna saobraćajna traka od Prijedorske petlje do Centruma, a na području Mrkonjić Grada blokade su na magistralnim putevima u mjestima Dabrac, Čađavica i Jezero.

Takođe, u Prnjavoru u blokadi je magistralni put na ulazu u grad iz pravca Dervente prema kružnom toku Lužani, regionalni put iz pravca Stanara prema kružnom toku Lužani i izlaz sa auto-puta "9. januar".

Na području Doboja kamioni su parkirani na lokalitetu Poljice na putu Doboj-Gračanica, Karuše na putu Doboj-Matuzići i od Doboja prema autoputu "9. januar".

Kamioni su i na ulazu u Modriču iz pravca Doboja u mjestu Jakešnica, te na ulazu u Prijedor iz pravca Banjaluke /Orlovci/, carinski terminal Brezičani na putu Prijedor-Novi Grad, zatim na ulazu u Novi Grad iz pravca Prijedora, Kostajnice i Bosanske Krupe.

Kamioni su parkirani i na raskrsnica u Lončarima, a u Trebinju na ulazu u grad iz pravca LJubinja, te na lokalitetu Branjevci na magistralnom putu Trebinje-Nikšić.

U FBiH kamioni su u Tuzli lokacije Šićki Brod, kod tunela Čaklovići-Simin Han, u Živinicama raskrsnica Križaljka i Kulići, u Gračanici, Ormanici kod Gradačca, na Karušama put Doboj - Jelah, u Mostaru, Travniku /Dolac na Lašvi/, u Vitezu, Bugojnu, Kaoniku i u Sarajevu.

Tokom dana na svim ovima lokacijama, zbog povećane frekvencije vozila, dolazi do gužve i stvaranja kolona.

Teretni terminali blokirani su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Bijača, Orašje, Šamac, Pavlovića Most/Popovi, Bratunac, Strmica, Gradiška i Rača.

Blokade su počele juče i trajaće do ispunjenja zahtjeva, a to su eliminacija diskriminacije vozača u EU, izmjene pravilnika, finansijsko rasterećenje prevoznika – povrat 50 odsto akcize, 50 odsto popusta na putarine i status izvoznika usluga, te ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura.

Zadržavanja za putnički saobraćaj na graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta.

Izmjene u odvijanju saobraćaja, zbog radova, aktuelne su na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Gradiška-Čatrnja, na području Prijedora, zatim Dobro Polje-Miljevina, Bijeljina-Vršani, Srbac-Derventa, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje, te Gradiška–Nova Topola–Klašnice.

Na dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka u toku je geodetsko snimanje terena kritičnih tačaka, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez pri vožnji, da vožnju prilagode uslovima na putu i da prate promjenljivu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puteva izmjene u saobraćaju su na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari preko prevoja LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Privremene obustave saobraćaje, zbog deminiranja, aktuelne su na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, kamenolom "Han Derventa" u opštini Pale, zatim na putnom pravcu Ustiprača–Novo Goražde, te Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Usporeno, jednom trakom, zbog odrona, vozi se na regionalnom putu Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, a zbog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Do povremenih zastoja dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a na putnom pravcu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima iz istog razloga jednom trakom vozi se 50 metara.

U Federaciji BiH radovi su aktuelni na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putnim pravcima Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor u mjestu Mirci i Posušje-granični prelaz Osoje.

(Srna/MONDO)