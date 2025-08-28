logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kordon policije na ulazu: Novi protestni skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Kordon policije na ulazu: Novi protestni skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Autor Dušan Volaš
0

Studenti u blokadi i građani okupljaju se i večeras ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Kordon policije na ulazu: Novi protestni skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Izvor: 021.rs

Ispred ulaza u zgradu postavljen je kordon policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija, a u blizini protesta nalazi se još nekoliko vozila policije. Situacija je mirna, ali napeta.

Na početku protesta studenti u blokadi ovog fakulteta pozvali su još jednom dekana Milivoja Alanovića i prodekana Dejana Pajića da, zajedno sa policijom, napuste zgradu fakulteta i omoguće studentima i zaposlenima pristup. Okupljeni uzvikuju "Napolje uprava", javlja RTS.

Kako prenosi portal "021", profesorka Smiljana Milinkov istakla je da građani imaju pravo na okupljanje kao reakciju na događaj, na šta je jedan od policajaca odgovorio da niko neće biti ugrožen ukoliko protest ostane miran.

U međuvremenu, protesti solidarnosti održavaju se i u Beogradu – građani su se okupili ispred tamošnjeg Filozofskog fakulteta, dok je na Novom Beogradu blokiran kružni tok. Neformalne akademske mreže iz više gradova Srbije i sa KiM zatražile su hitno povlačenje policije iz zgrade novosadskog Filozofskog fakulteta.

Tenzije u Novom Sadu su eskalirale u utorak ujutru, kada je dekan Alanović sa grupom profesora prekinuo devetomjesečnu blokadu fakulteta i izbacio studente iz zgrade. Dekan se od tada nalazi unutar fakultetskih prostorija. U srijedu je došlo i do sukoba između demonstranata i policije opremljene za razbijanje demonstracija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novi Sad protest studenti Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ