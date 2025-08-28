Kordon policije na ulazu: Novi protestni skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Studenti u blokadi i građani okupljaju se i večeras ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Izvor: 021.rs

Ispred ulaza u zgradu postavljen je kordon policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija, a u blizini protesta nalazi se još nekoliko vozila policije. Situacija je mirna, ali napeta.

Na početku protesta studenti u blokadi ovog fakulteta pozvali su još jednom dekana Milivoja Alanovića i prodekana Dejana Pajića da, zajedno sa policijom, napuste zgradu fakulteta i omoguće studentima i zaposlenima pristup. Okupljeni uzvikuju "Napolje uprava", javlja RTS.

Kako prenosi portal "021", profesorka Smiljana Milinkov istakla je da građani imaju pravo na okupljanje kao reakciju na događaj, na šta je jedan od policajaca odgovorio da niko neće biti ugrožen ukoliko protest ostane miran.

U međuvremenu, protesti solidarnosti održavaju se i u Beogradu – građani su se okupili ispred tamošnjeg Filozofskog fakulteta, dok je na Novom Beogradu blokiran kružni tok. Neformalne akademske mreže iz više gradova Srbije i sa KiM zatražile su hitno povlačenje policije iz zgrade novosadskog Filozofskog fakulteta.

Tenzije u Novom Sadu su eskalirale u utorak ujutru, kada je dekan Alanović sa grupom profesora prekinuo devetomjesečnu blokadu fakulteta i izbacio studente iz zgrade. Dekan se od tada nalazi unutar fakultetskih prostorija. U srijedu je došlo i do sukoba između demonstranata i policije opremljene za razbijanje demonstracija.