"Policija je došla na poziv dekana, to je naša dužnost": Ivica Dačić o neredima na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti povodom incidenata ispred Filozofskog fakulteta večeras u Novom Sadu.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se večeras vanredno javnosti povodom incidenata koji su se dogodili ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Na večerašnjem protestu u Novom Sadu izbio je sukob dela okupljenih studenata i građana sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.

"I večeras se desio još jedan napad na policiju koja je vršila svoj službeni zadatak. U 18:55 večeras, dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Milivoje Alanović, pozvao je dežurnu službu policije Novi Sad i prijavio da je veći broj lica ušao na fakultet sa zadnje strane. Pozvao je u pomoć pripadnike Policijske uprave.

Pripadnici Interventne jedinice su upućeni na mjesto događaja i tom prilikom su bez ikakvog povoda blokaderi pokušali da spriječe dolazak Interventne, ne samo verbalno, već i fizički. Starešina je uspio da uđe u prostorije i obavi razgovor sa dekanom.

Šta je policija kriva? Došla je na poziv dekana, što je naša dužnost.

Unutar fakulteta se nalazi, kako je dekan rekao, 15-ak profesora i zaposlenih. Obavijestili smo tužilaštvo, radi se na identifikaciji.

Policija se nalazi ispred fakulteta na poziv dekana i ostaće tu dokle god to dekan traži. Ovo je, nažalost, slika i prilika svega što se dešava posljednjih dana", saopštio je Dačić.