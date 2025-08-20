logo
Drugi dan blokade suda u Novom Sadu: Građani traže puštanje uhapšenih studenata

Autor Dragana Božić
1

Grupa građana okupljenih na poziv studenata u blokadi već drugi dan blokiraju zgradu suda u Novom Sadu, tražeći da budu pušteni na slobodu pritvoreni učesnici nasilnih protesta.

Drugi dan blokade suda u Novom Sadu Izvor: Fonet

Policija je uspjela da ih potisne sa glavnog ulaza, te je zaposlenima omogućila da uđu u zgradu.

Studenti u blokadi su kao razlog za blokadu suda naveli, kako smatraju, neosnovana hapšenja učesnika protesta, održanih prethodnih večeri. Traže da budu oslobođeni i optuženi za napad na službeno lice i pokušaj teškog ubistva.

Oni su najavili da će, kao i juče, blokada trajati do isteka radnog vremena u sudu i da će ispred biti svaki dan dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, prenosi Tanjug.

Tokom jučerašnje blokade suda policija je potisnula okupljenje sa jednog ulaza i uvela zaposlene u zgradu, a zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti privedeni su pokrajinski poslanik opozicionog Pokreta slobodnih građana Radivoje Jovović i aktivista te stranke Isidora Čeleketić.

U Osnovnom sudu u Novom Sadu, od petka do ponedjeljka, odnosno od 15. do 18. avgusta, određen je pritvor za osam učesnika demonstracija, optuženih za napad na službeno lice i pokušaj teškog ubistva tokom paljenja prostorija SNS u Novom Sadu.

Njih sedam pušteno je da se brane sa slobode.

Demonstranti su u tom periodu demolirali prostorije SNS na tri lokacije, kao i prostorije SRS i Pokreta socijalista. 

(Srna)

Ludilo mozga

Ako ih drzava pusti nakon svog nasilja koje su pokazali reci cu samo ..... ti takvu drzavu.

