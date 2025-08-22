Podnijeta krivična prijava protiv bivših funkcionera "Infrastrukture željeznice" zbog pada nadstrešnice

Podneta je krivična prijava protiv Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu.

Vrhovnom javnom tužilaštvu podnijeta je krivična prijava protiv bivših funkcionera preduzeća "Infrastruktura Željeznice Srbije" AD Beograd Nebojše Bojovića i Milutin Miloševića zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a u vezi sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine usljed čega je stradalo 16 ljudi.

U krivičnoj prijavi u koju je Kurir imao uvid, pored ostalog se navodi, da nijedan ni drugi nisu ispitani čak ni kao svjedoci u postupku koji se zbog navedene tragedije vodi pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, iako dokumentacija koju su potpisivali, a koja je priložena uz podnijetu prijavu, nesumnjivo ukazuje da su Bojović, u to vrijeme predsjednik skupštine AD “Infrastruktura železnice Srbije" AD Beograd i Milutin Milošević, u to vrijeme izvršni direktor istog preduzeća, nesumnjivo i izričito garantovali bezbjednost saobraćaja i bezbjednost putnika na svim staničnim zgradama uključujući i željezničku stanicu u Novom Sadu.

Obojica su u međuvremenu prestala da obavljaju ove funkcije, a Bojović je inače redovni profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i prorektor Univerziteta u Beogradu.

Prema krivičnoj prijavi, obojica prijavljenih se terete da su u dužem vremenskom periodu zaključno sa 1. novembrom 2024. godine, u Beogradu, u svojstvu službenih lica, iskorišćavanjem svojih službenih položaja i ovlašćenja, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja teže povredili prava drugoga, iako su bili svjesni da nepostupanjem po propisima i tehničkim pravilima o mjerama zaštite mogu izazvati opasnost za život i tijelo ljudi pa su na to pristali, olako držeći da usljed toga neće nastupiti smrt i teška tjelesna povreda kod više lica.

Bojović je prijavljen jer je izazvao opasnost za život i tijelo ljudi nepostupajući po propisima i tehničkim pravilima o mjerama zaštite, tako što je kao predsjednik Skupštine akcionara "Infrastrukture željeznice Srbije" AD Beograd upravljao pomenutim preduzećem i potpisao Odluku i Izvještaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja "Infrastruktura Željeznice Srbije" A.D za 2024. godinu br. 5/2024-548-218 od dana 26. jula.2024. godine.

Takođe je potpisao Odluku i Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja "Infrastruktura Željeznice Srbije" A.D za 2024. godinu br. 5/2024-540-214 od dana 29. aprila 2024. godine.

Ovim odlukama i izvještajima je, kako se navodi u krivičnoj prijavi, potvrdio da je bio upoznat sa svim aspektima projekta Modernizacije i rekonstrukcije Mađarsko-srpske željezničke veze na teritoriji Republike Srbije za dionicu Novi Sad - Subotica - državna granica (Кelebija).

Takođe, Bojović je prijavljen jer je u novembru 2023. godine, potpisao odluku kojom je ovlastio ovo preduzeće da sa kompanijom "SrbіjaVoz" AD potpiše Ugovor o korišćenju javno željezničke infrastrukture, čime je garantovao da vozovi mogu bezbjedno da saobraćaju po prugama i da su stanice koje se koriste za ulaz i izlaz putnika na tim željezničkim stanicama bezbjedne.

Na taj način je putnicima u željezničkom saobraćaju bilo omogućeno korišćenje stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu, uključujući vestibil krila B, nakon čega je 1. novembra 2024. godine došlo do rušenja nadstrešnice na tlo ispred prednje fasade pomenutog vestibila uslejd čega je nastupila smrt i teško povređivanje većeg broja lica.

Milutin Milošević krivičnom prijavom se tereti da je kao izvršni direktor "Infrastrukture željeznice Srbije" AD Beograd, zadužen za javnu željezničku infrastrukturu, popisao Telegram broj 138 f od 18. marta 2022. godine kojim je pušten u rad željeznički saobraćaj na pruzi Beograd Centar - Novi Sad 19. marta 2022. godine, iako su se izvodili građevinski radovi rekonstrukcije, adaptacije i sanacije stanične zgrade u Željezničkoj stanici u Novom Sadu, dok je telegram broj 8F koji je u ime preduzeća "Infrastruktura železnice Srbije" AD Beograd potpisao je M.J, menadžer za saobraćajne poslove čiji je nadređeni bio Milošević.

Tim telegramom je preduzeće "Infrastruktura željeznice Srbije" AD Beograd, odnosno njen Saobraćajni sektor, koji je bio pod kontrolom prijavljenog Miloševića, potvrdio pravo preduzeću “SrbijaVoz" da organizuje saobraćaj putničkih vozova, odnosno primanje i otpremanje putničkih vozova, korišćenje Željezničke stanice Novi Sad za vrijeme njene rekonstrukciіe, kao i korišćenje svih njenih kapaciteta, čime je garantovao da vozovi mogu bezbjedno da saobraćaju po prugama i da su stanice koje se koriste za ulaz i izlaz putnika na tim željezničkim stanicama bezbjedne.

Na taj način je, kako se navodi u prijavi, putnicima u željezničkom saobraćaju bilo omogućeno korišćenje stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, uključujući vestibil krila B.

Pored toga, Milošević kao izvršni direktor zadužen za javnu željezničku infrastrukturu nije izdavao naloge za vršenje redovnih i vandrednih pregleda objekata stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu, shodno članu 21 u vezi sa članom 19 stav 3 Pravilnika za građevinske konstrukcije (Sl. Glasnik RS" br 29/19, 52/20 i 122/20), zbog čega je propušteno da se utvrdi da je na konstrukciji stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu došlo do korozije na spoju zatege i krovnog nosača.

