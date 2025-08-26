Napeto ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Policija i žandarmerija opkolile zgradu, studenti i građani protestuju

Ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu izbili su sukobi i napetosti nakon što je dekan Milivoj Alanović pozvao policiju da interveniše protiv studenata koji su ušli u zgradu.

Prema informacijama reportera portala 021, na licu mjesta nalaze se kordon policajaca, tri marice, a kasnije je stiglo pojačanje, uključujući 10 policijskih vozila, interventnu jedinicu i žandarmeriju.

Drama je počela jutros, kada su studenti koji su mjesecima blokirali fakultet, kako tvrde, izbačeni iz zgrade, nakon što je dekan, u pratnji nekoliko profesora, uletio i zamijenio bravu. Alanović je za 021.rs izjavio da se ništa neuobičajeno nije dogodilo te da je on samo omogućio profesorima ulazak na radno mjesto kako bi pripremili prostorije za septembarski ispitni rok.

U večernjim satima, nekoliko studenata Pravnog fakulteta ušlo je na sporedni ulaz u zgradu, što je navelo dekana da pozove policiju. Alanović je otvorio vrata i pustio snage reda, na šta su okupljeni građani i studenti počeli da uzvikuju "ua" i "izlazite napolje", a došlo je i do guranja na ulazu.

Akademski plenum osudio je dekanov potez, pozivajući ga da odmah podnese ostavku i na taj način dovede do smirivanja napete situacije. Ističu da se policija "ponovo dokazala da je u funkciji režima, a ne građana", podsjećajući da nije intervenisala kada je grupa studenata bliska vlasti blokirala isti fakultet prošle godine.

Profesorica Filozofskog fakulteta Jelena Kleut situaciju je ocijenila kao "zastrašujuću i duboko zabrinjavajuću". Izrazila je nadu da će se policija povući iz kampusa i postavila pitanje kako se ispiti mogu održati u takvim okolnostima.

Zborovi građana Novog Sada su pozvali na skup podrške, navodeći da su ti studenti "nosili plamen slobode kroz cijelu Srbiju" i da sada "traže pomoć". U međuvremenu, upućena je molba okupljenima da omoguće dekanu neometan izlazak iz zgrade, ukoliko odluči da napusti fakultet.

Saopštenje grupe profesora sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Dijalogom i dobrom voljom do rešenja

Više od 50 nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu povodom jutrošnjih događaja istakli su da u "atmosferi ucjena i prijetnji nije moguće i nije profesionalno održati ispite".

Oni su pozvali poslovodstvo Filozofskog fakulteta da omogući profesorima koji su do sada dobro komunicirali sa studentima da zajedno pronađu adekvatno rješenje, prenosi Fonet.

Time žele, kako navode, da pomognu da se situacija riješi na konstruktivan način, imajući u vidu interese svih studenata, uključujući i studente u blokadi, kao i interese fakulteta.

"Na fakultetu postoji volja i studenata i nastavnika da se ispiti održe. Vjerujemo da postoji i prostor za dogovor koji bi omogućio realizaciju ispitnih aktivnosti u akademski korektnoj atmosferi uz međusobno poštovanje i uvažavanje. Ovo je jedini modalitet u kom smo spremni da učestvujemo u realizaciji ispita", navodi se u saopštenju.

Tvrde i da su "razgovor uz razumevanje svih pozicija odabrali mnogi fakulteti u Srbiji, time pokazujući da rješenje može da se pronađe kada "postoji dobra volja".

