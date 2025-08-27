logo
Policija u kampusu u Novom Sadu: Jutros mirno na Filozofskom fakultetu, ali se najavljuju nova okupljanja

Policija u kampusu u Novom Sadu: Jutros mirno na Filozofskom fakultetu, ali se najavljuju nova okupljanja

Autor Dušan Volaš
Nakon jučerašnjih tenzija i sukoba, novo okupljanje studenata i građana ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu najavljeno je za danas u 15 časova.

Policija u kampusu u Novom Sadu, najavljeni novi protesti Izvor: 021.rs

Jutro u univerzitetskom kampusu protiče mirno, ali je primijećena smjena policijskih snaga. Nova tura policajaca zamijenila je kolege koje su dežurale tokom noći, javljaju lokalni mediji.

Podsjećamo, juče su se studenti i građani okupili ispred fakulteta u znak protesta zbog izbacivanja studenata koji su tu ustanovu držali u blokadi devet mjeseci. Tom prilikom, policija je došla na poziv dekana Milivoja Alanovića, a u nekoliko navrata došlo je i do guranja između okupljenih i policije.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić te incidente je okarakterisao kao napad na policiju.

Akademska mreža Slobodan univerzitet Novi Sad pokrenula je Krizni centar za podršku studentima i profesorima. Dostupan je telefonski broj 24 sata dnevno, a zainteresovani mogu dobiti besplatnu pravnu i psihološku pomoć.

(Mondo)

Tagovi

Novi Sad protesti Srbija studenti

