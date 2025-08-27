Policija u kampusu u Novom Sadu: Jutros mirno na Filozofskom fakultetu, ali se najavljuju nova okupljanja

Nakon jučerašnjih tenzija i sukoba, novo okupljanje studenata i građana ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu najavljeno je za danas u 15 časova.

Izvor: 021.rs

Jutro u univerzitetskom kampusu protiče mirno, ali je primijećena smjena policijskih snaga. Nova tura policajaca zamijenila je kolege koje su dežurale tokom noći, javljaju lokalni mediji.

Jutro nakon što je umesto studenata policija u opremi za razbijanje demonstracija ušla u Filozofski fakultet#NoviSadna kampusu je mirno i prazno. Stiže nova smena.pic.twitter.com/fckXktfmOS — Radio 021 (@Radio021)August 27, 2025

Podsjećamo, juče su se studenti i građani okupili ispred fakulteta u znak protesta zbog izbacivanja studenata koji su tu ustanovu držali u blokadi devet mjeseci. Tom prilikom, policija je došla na poziv dekana Milivoja Alanovića, a u nekoliko navrata došlo je i do guranja između okupljenih i policije.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić te incidente je okarakterisao kao napad na policiju.

Akademska mreža Slobodan univerzitet Novi Sad pokrenula je Krizni centar za podršku studentima i profesorima. Dostupan je telefonski broj 24 sata dnevno, a zainteresovani mogu dobiti besplatnu pravnu i psihološku pomoć.

(Mondo)