Novo hapšenje u Novom Sadu: Pesnicama nasrnuo na policiju ispred fakulteta

Policija je uhapsila N.S. (2002) ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, zbog napada na službeno lice

Izvor: MONDO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su N. S. (2002) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako se sumnja, on je, sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, nasrnuo na pripadnike interventne jedinice policije, odgurivao ih i udarao pesnicama.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu, navodi se u saopštenju.

Policijska uprava u Novom Sadu nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku ostalih lica koja su, sinoć, ispred Filozofskog fakulteta, učestvovala u napadu na policijske službenike.