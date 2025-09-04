Osvanuo mural poginulom mladiću u padu nadstrešnice u Novom Sadu: Mještani čuvaju uspomenu na Vukašina

U Zmajevu je završen mural posvećen Vukašinu Crnčeviću (19), koji je izgubio život nakon tragedije na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Njegovi prijatelji i mještani kroz sport i umjetnost čuvaju uspomenu na mladića koji je voleo fudbal, košarku i kuvanje.

Izvor: Kurir

U rodnom Zmajevu završen je mural posvećen Vukašinu Crnčeviću (19), mladiću koji je izgubio život nakon tragedije na željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Vukašin je teško povrijeđen 1. novembra prošle godine, kada je pala nadstrešnica na stanici. Poslije višemjesečne borbe, preminuo je 21. marta na Vojnomedicinskoj akademiji, postavši šesnaesta žrtva ove nesreće. Njegova borba trajala je četiri mjeseca i 20 dana.

Mural posvećen Vukašinu Crnčeviću oslikan je na zidu vrtića u centru Zmajeva. Sredstva za njegovo nastajanje prikupljena su tokom memorijalnog turnira u malom fudbalu i basketu, održanog krajem jula pod nazivom „U sjećanje na Vukašina“.

Vukašin je trenirao i fudbal i košarku, a kao kuvar bio je poznat i po ljubavi prema kulinarstvu. Zbog toga je u planu da se u budućnosti organizuje i kulinarsko takmičenje u njegovu čast.

Sahranjen je 23. marta, a tom prilikom njegovi prijatelji su u znak sećanja u nebo pustili 19 belih balona.

(Telegraf/MONDO)