Građani širom Srbije protestuju protiv blokada i za prava studenata

Autor Nikolina Damjanić
0

Građani širom Srbije danas su organizovali niz okupljanja, među kojima su protesti “Građani protiv blokada” i skupovi podrške studentskim protestima.

Protesti u Srbiji Izvor: Fonet

U Novom Sadu, centar pažnje bio je Petrovaradin, gdje je skup pod parolom “protiv blokada” organizovao Centar za društvenu stabilnost. Okupljanje je počelo kod Hrama Svete Petke, a primećen je veliki broj autobusa, prenosi Televizija N1.

Građani su se također okupili u parku kod Osnovne škole “Jovan Dučić”, pod parolom “Marš iz moje avlije”, poručujući pristalicama Srpske napredne stranke (SNS) da nisu dobrodošli. Treći skup najavljen je kod mosta Duga. Meštani Petrovaradina uputili su se ka Varadinskom mostu, ali im žandarmerija nije dozvolila prolazak, formirajući kordon i sprječavajući demonstrante da stignu do mosta.

U Beogradu je protest počeo na Trgu Slavija pod sloganom “Javna dobra su vrednost, a ne roba”. Predstavnica Sindikata muzičkih umjetnika Aleksandra Kurilić istakla je da vlast planira transformaciju 142 javna preduzeća do kraja godine, što bi moglo dovesti do poskupljenja i ugrožavanja sigurnosti zemlje. Kurilić je pročitala zahtjeve da se javna preduzeća, zadužena za kritičnu infrastrukturu i javna dobra, trajno zaštite i da im se zabrani promjena vlasničke strukture iz državne u privatnu.

Skupove je organizovala Asocijacija radničkih kolektiva, sindikata i strukovnih zajednica “Društveni front”, uz podršku studenata i lokalnih zborova. Organizatori su naglasili da cilj protesta nije samo izražavanje nezadovoljstva, već i javno suprotstavljanje privatizaciji ključnih javnih preduzeća, poput Elektroprivrede Srbije, Železnica Srbije, Pošta Srbije, Srbijašuma i Srbijavoda.

U više gradova, uključujući Niš, Novi Sad, Kraljevo i Voždovac, održane su mirne šetnje i protesti. Saobraćaj je blokiran u Nemanjinoj ulici u Beogradu, gdje su održani govori pred zgradom više ministarstava, dok je završetak protesta planiran za 20 sati ispred Ministarstva rudarstva i energetike.

Izvor: Kurir

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se večeras građanima na Banjici, gdje su se okupljeni kretali Bulevarom Oslobođenja sa transparentima “Srbija je večna, dok su joj deca verna” i “Voždovac je protiv blokada”. Vučić je izjavio da ljudi žele da žive normalno i slobodno, bez ometanja svakodnevnog života.

Na protestu u Beogradu prisutni su bili i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić te ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je istakao da očekuje miran tok skupa. Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin pridružio se građanima na Voždovcu, naglašavajući potrebu za mirom i stabilnošću.

Okupljanja su se održala i u preko 130 drugih opština i gradova, uključujući Čačak, Suboticu, Bačku Topolu, Sombor, Apatin, Bačku Palanku, Zrenjanin, Novi Bečej, Vršac i mnoge druge. Početak mirnih šetnji protiv blokada predviđen je od 18:30, a cilj je izraziti nezadovoljstvo desetomjesečnim blokadama i naglasiti pravo građana na normalan život, kretanje, rad i obrazovanje.

(MONDO/Fonet)

