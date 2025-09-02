Žestok sukob građana i policije u Novom Sadu: Uhapšene tri osobe, oglasio se MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se povodom nereda na kraju protesta u Novom Sadu.

U Novom Sadu sinoć je izbio sukob dijela građana i policije nakon održanog protesta povodom 10 mjeseci od pada nadstrešnice stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu kada je poginulo 16 osoba 1. novembra 2024. godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova se hitno oglasilo saopštenjem u kom navode da su uhapšene tri osobe i da je povređen jedan policajac.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u kasnim večernjim satima, blagovremeno i profesionalno su reagovali prema većoj grupi od oko 280 lica koja se, nakon neprijavljene šetnje ulicama Novog Sada, ciljano okupila ispred glavnog ulaza Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja sa namjerom da nasilno uđe u prostorije fakulteta. Nakon što su izdata dva jasna upozorenja i naređenja da se okupljeni raziđu, a koja nisu ispoštovana, policija je pristupila intervenciji u skladu sa zakonom.

Prilikom potiskivanja i rasturanja mase, više lica je na policijske službenike bacilo pirotehničke naprave – topovske udare i dimne bombe, a gađali su policajce i različitim predmetima, kamenicama i ciglama. Tom prilikom povređen je jedan policijski službenik, koji je pogođen ciglom u glavu.

Intervencija je uspješno završena, a u toku je identifikacija i privođenje učesnika nasilnih incidenata, protiv kojih će biti podnijete odgovarajuće krivične i prekršajne prijave. Policija je do sada uhapsila tri sobe i dalji rad je u toku. Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo ističe da policija neće tolerisati nasilje i napade na službena lica, te će i ubuduće odlučno i u skladu sa zakonom reagovati kako bi se zaštitili građani i očuvala bezbjednost Republike Srbije", navodi se u saopštenju.

Da podsjetimo, večeras su održani protesti u Beogradu, Novom Sadu i još nekoliko gradova u Srbiji povodom 10 meseci od nesreće u Novom Sadu. U Beogradu je održan centralni skup gdje su okupljeni studenti i građani prošetali kroz centar grada i odali počast žrtvama stradanja.

Dan ranije, u nedjelju 31. avgusta, održani su protesti "Građana protiv blokada" u više gradova u Srbiji. Direktor policije Dragan Vasiljević otkrio je tačan broj ljudi, a ubrzo se oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je poslao poruku i tim građanima i još jednom je pozvao na dijalog studente u blokadi.

