logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Beograd će znati do utorka kakav je kraj": Putin prvi put javno prokomentarisao situaciju sa NIS-om

"Beograd će znati do utorka kakav je kraj": Putin prvi put javno prokomentarisao situaciju sa NIS-om

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ruski predsjednik Vladimir Putin drži godišnju konferenciju za medije.

Vladimir Putin o NIS-u Izvor: Mondo/Stefan Stojanović, photoibo/Shutterstock

Ruski predsjednik Vladimir Putin govorio je i o NIS-u na svojoj godišnjoj konferenciji.

"Tražimo dijalog sa našim sprskim prijateljima i nadam se da ćemo naći izlaz iz ove situacije. Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu. Imamo ideju u kom pravcu želimo da zajedno idemo dalje", rekao je Putin.

Što se tiče NIS-a, prema njegovim riječima, pritisak zapadnih sankcija se nastavlja, i to je demonstracija politike moći.

"Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze, a obje zemlje će realizovati brojne druge projekte", naveo je on odgovarajući na pitanje novinara iz Srbije.

Možda će vas zanimati

Da li će naftna mrlja NIS-a koja se prosula Srbijom biti uklonjena

"Ako je suditi po najavi predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, naftna mrlja NIS-a, koja se zbog sankcija OFAK-a, prosula Srbijom, mogla bi do Nove godine da bude bar sanirana, ako ne uklonjena, jer ruski većinski vlasnik privodi kraju pregovore o prodaji svog paketa sa jednom značajnom svetskom kompanijom. Kakav je kraj, znaće i Beograd do ponjedeljka, odnosno utorka ali ono što je najvažnije, da li je srećan, odrediće OFAK, koji treba ispod radara da provuče ima li nešto skriveno u tim pregovorima", rekao je Putin.

(Blic/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladimir Putin NIS Srbija OFAC

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ