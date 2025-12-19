"Beograd će znati do utorka kakav je kraj": Putin prvi put javno prokomentarisao situaciju sa NIS-om

Ruski predsjednik Vladimir Putin drži godišnju konferenciju za medije.

Ruski predsjednik Vladimir Putin govorio je i o NIS-u na svojoj godišnjoj konferenciji.

"Tražimo dijalog sa našim sprskim prijateljima i nadam se da ćemo naći izlaz iz ove situacije. Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu. Imamo ideju u kom pravcu želimo da zajedno idemo dalje", rekao je Putin.

Što se tiče NIS-a, prema njegovim riječima, pritisak zapadnih sankcija se nastavlja, i to je demonstracija politike moći.

"Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze, a obje zemlje će realizovati brojne druge projekte", naveo je on odgovarajući na pitanje novinara iz Srbije.

Da li će naftna mrlja NIS-a koja se prosula Srbijom biti uklonjena

"Ako je suditi po najavi predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, naftna mrlja NIS-a, koja se zbog sankcija OFAK-a, prosula Srbijom, mogla bi do Nove godine da bude bar sanirana, ako ne uklonjena, jer ruski većinski vlasnik privodi kraju pregovore o prodaji svog paketa sa jednom značajnom svetskom kompanijom. Kakav je kraj, znaće i Beograd do ponjedeljka, odnosno utorka ali ono što je najvažnije, da li je srećan, odrediće OFAK, koji treba ispod radara da provuče ima li nešto skriveno u tim pregovorima", rekao je Putin.

