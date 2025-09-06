Haos na sinoćnjem protestu u Novom Sadu: Sukobili se građani i policija, oglasio se i Vučić (FOTO)

Na sinoćnjem protestu "Srbijo, da li se čujemo?" u Novom Sadu došlo je do nasilja. Policija je intervenisala snažno, koristeći se u velikoj mjeri suzavcem.

Izvor: Fonet

Protest je postao nasilan kada su okupljeni došli do Filozofskog fakulteta, ispred kojeg se policija nalazi već deset dana. Građani tvrde da je incidente započela upravo policija, dok vlast tvrdi suprotno, navodeći da su policajci napadnuti bez ikakvog razloga.

Tu su se sukobili maskirani demonstranti i policija, ka Filozofskom su poletjele baklje i šok bombe, a kako je javio reporter Foneta, topovski udari su ispaljeni iz zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Okupljeni su bacali flaše, jaja i klikere na policiju, postavili su i ogradu ispred kordona policije, a zatim su pristigli i pripadnici Žandarmerije, koji su primijenili silu, javila je reporterka Foneta.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je sinoć u neredima u Novom Sadu povrijeđeno 11 policajaca, a da je uhapšeno više lica, te poručio da država neće dozvoliti da ruše institucije.

Vučić je istakao da će biti uhapšeno više desetina lica koji su pirotehničkim i na druge načine napadali policiju.

"U cijeloj Srbiji je bilo 9.380 ljudi na skupovima protiv vlasti, a u Novom Sadu 7.020", rekao je Vučić u obraćanju nakon nereda u Novom Sadu gdje su se blokaderi sukobili sa policijom.

Pozvao je tužioce da u skladu sa ustavom i zakonom preduzmu odgovarajuće mjere.

On je naveo da su u Novom Sadu uz prisustvo predsatavnika Evropskog parlamenta pokušali da ugroze stabilnost Srbije.

"Najgori evropski ološ koji je došao da podrži nasilje moram da im kažem da će biti procesuirani u skladu sa zakonima Srbije. Oni koji su došli spolja da ruše Srbiju moraju da znaju da ćemo se suprostaviti", rekao je Vučić.

Istakao je da su sa fantomkama i šljemovima pokušali da zauzmu prostorije Filozofskog fakulteta i da u tome nisu uspjeli.

Naglasio je da je važno da ljudi znaju da će sačuvati stabilnost i sigurnost Srbije.

Upitao je tužioce dokle će da se prave naivni i da ne vide šta rade pojedine platforme koje pozivaju na linč.

"Nikada neće pobediti Srbiju i njene organe. Reč je o običnim kukavicama, bednicima, koji napadaju ljude koji rade svoj posao, oni će nastaviti da rade svoj posao. Nasilje neće biti dozvoljeno", naglasio je Vučić.

On je dodao da će u nedjelju, 7. septembra biti održani skupovi širom srbije, ali je pozvao građane da ne odgovaraju na nasilje nasiljem, već da se ponašaju odgovorno.

"Nećemo dozvoliti da se institucije spaljuju, ruše, država je jača od savkoga i tako će biti uvek", naglasio je Vučić.

(RTS/Fonet/Mondo)