Studentska organizacija „BL studenti za studente“ pozvala je kolege, profesore i građane Banjaluke da se 1. novembra u 11.30 časova ispred Rektorata u univerzitetskom kampusu okupe i odaju počast žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu, koji je potresao region.
U objavi na društvenim mrežama studenti su poručili da će se skup održati u duhu zajedništva i solidarnosti, te da će to biti prilika da se prisjete i skoro godinu dana studentske borbe u Srbiji za pravednije društvo i bolju budućnost.
Okupljanje u kampusu: Studenti u Banjaluci pozvali na skup podrške žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu
„1 godina, 16 žrtava, 0 odgovornih. Svim srcem za Novi Sad – mi smo tu uz vas!“, naveli su studenti u pozivu objavljenom na Instagram profilu bl.studentizastudente.