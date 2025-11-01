Godinu dana nakon tragedije: Komemorativni skup u Novom Sadu, okuplja se i dijaspora širom svijeta

Centralni komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na novosadskoj Željezničkoj stanici, usljed čega je poginulo 16 osoba, a jedna je teško povrijeđena, počeće danas u 10 sati okupljanjem građana na 16 lokacija u Novom Sadu.

Izvor: Fonet

Građani će se okupiti kod Kampusa, raskrsnice kod NIS, na Trgu slobode, kod Riblje pijace, na mostu Duga, na raskrsnici Bulevara kralja Petra Prvog, kod Emecete, na kružnom toku ka Klisi, kod Novosadskog sajma, kao i na kružnom toku Bulevara Evrope i Kornelija Stankovića.

Okupljanja će biti i na raskrsnici Bulevara Slobodana Jovanovića i Radomira Raše Radujkova, na raskrsnici Bulevara patrijarha Pavla i Futoškog puta, na kružnom toku kod Bulevara Evrope i Bulevara patrijarha Pavla, kod Futoškog parka, kod Šeratona i na raskrsnici Keja i Marka Miljanova.

U 10:30 sa zbornih mjesta krenuće se ka Željezničkoj stanici, gdje je zakazan skup u 11:30.

Šesnaestominutna tišina za 16 preminulih biće održana od 11:52 do 12:08, a potom će biti položeni vijenci.

Glavni program zakazan je za 13:30, a prikazivanje serijala "Prekretnica" u 15:30, dok će u 16:30 krenuti šetnja do Keja.

Poslije programa na Keju, u 19:52 biće održano 16 minuta tišine, najavili su novosadski studenti koji, u saradnji sa kolegama sa drugih univerziteta, organizuju centralno komemorativno okupljanje.

Osim u Novom Sadu, u koji su sinoć pristigle hiljade studenata i građana iz svih krajeva Srbije, komemorativni skupovi povodom novosadske tragedije biće održani i u Beogradu i drugim gradovima, a studenti su pozvali građane da u 11:52 zastanu gdje god da su.

Uoči obilježavanja, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da želi da današnji dan protekne mirno i dostojanstveno sa poštovanjem prema žrtvama i njihovim porodicama.

SKUPOVI ŠIROM SVIJETA

Građani Srbije koji žive u inostranstvu najavili su na društvenim mrežama da će danas u više desetina gradova organizovati komemorativne skupove povodom godišnjice pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, od koje je poginulo 16 osoba.

Srpska dijaspora širom svijeta - od Evrope i Sjeverne Amerike, preko Australije do Azije - organizuje sinhronizovane komemorativne skupove, u znak sjećanja na 16 žrtava urušavanja nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu, navela je grupa Dijaspora uz studente.

Akcija dijaspore je nazvana "Korupcija ubija, Srbija pamti: 01.11".

"Stojimo solidarno sa građanima Srbije, odajući poštu nevino stradalima i ukazujući da, godinu dana kasnije, niko nije preuzeo odgovornost za tragediju. Ovim okupljanjima izražavamo podršku studentima i svima koji se suočavaju sa korupcijom, represijom i nasiljem vlasti. Zajedno se sjećamo i borimo za pravdu i dostojanstvo", poručeno je u saopštenju.

Podsjećamo, prilikom pada rekonstruisane nadstrešnice 1. novembra 2024. godine u 11:52 sati na licu mjesta poginulo je 14 ljudi, među kojima je bilo četvoro djece i tinejdžera. Teško su povrijeđene tri osobe, od kojih je jedna preminula sredinom novembra, druga u martu, a Teodora Martinko je preživjela.

U padu nadstrešnice zgrade novosadske Željezničke stanice poginuli su: Nemanja Komar, Anđela Ruman, Đorđe Firić, Valentina Firić, Sara Firić, Milica Adamović, Mileva Karanović, Sanja Ćirić Arbutina, Stefan Hrka, Miloš Milosavljević, Đuro Švonja, Vukašin Raković, Vasko Sazdovski, Goranka Raca, Anja Radonjić i Vukašin Crnčević.

Podsjećamo, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu nastavlja postupak protiv 13 osoba optuženih za teška djela protiv opšte sigurnosti zbog pada nadstrešnice, među kojima su dvojica bivših ministara Goran Vesić i Tomislav Momirović. Optuženi se nalaze u kućnom pritvoru.

U Beogradu se vode još dva postupka u vezi sa rekonstrukcijom stanice, uključujući i slučaj korupcije u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Nakon tragedije uslijedili su višemjesečni protesti i studentske blokade više od 60 fakulteta i protestne akcije širom Srbije, u kojima su se zahtijevale odgovornost i pravda za stradale.

(Mondo/Fonet)