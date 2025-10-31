Vučić se izvinio studentima i pozvao da sutrašnji skup prođe mirno

Moja istinska želja, kao predsjednika, je da sutrašnji dan prođe mirno, sa poštovanjem jednih prema drugima, posebno žrtava, rekao je večeras predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

On je pozvao građane da sutra iskažu poštovanje prema 16 žrtava pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Vučić je u obraćanju javnosti rekao kako razumije ljutnju zbog toga što odgovorni za pad nadstrešnice nisu utvrđeni i da se nada da će odgovor na ta pitanja uskoro biti dat na način koji svima u Srbiji daje neku vrstu pravde.

"Mogu da razumijem ljutnju porodica. Iskreno se nadam da će na ta pitanja uskoro biti dat odgovor. Važno mi je kako da spriječimo da se tako užasne stvari ponovo ne dogode ili da bar svedemo šansu za to na najmanju moguću", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, posao države je da štiti svoje građane, a u proteklih godinu dana mnogi su, uključujući i njega, pravili velike greške.

Vučić je rekao da je iskazan bijes, nasilje, a i sam je govorio o studentima, demonstrantima i drugim ljudima zbog čega je poslije zažalio.

"Izvinjavam se zbog toga. Svoj sam najveći kritičar. Želim da se sutra svako od nas osvrne na stvari koje je rekao ili uradio. Znam da ja hoću", poručio je Vučić.

On je naveo da će sutra "otići u crkvu da se pomoli Bogu i zapali svijeću za svakog od poginulih" i pozvao građane da i oni to učine.

Kako je rekao, u trenucima tuge neki ljudi utjehu traže u okupljanju - na ulicama, na trgovina, na drugim mjestima i on to u potpunosti podržava dok god se radi na miran način.

Izgovarajući imena 16 žrtava pada nadstrešnice, Vučić je pozvao građane "zarad žrtava i njihovih porodica" da iskažu poštovanje.

Vučić je poručio i da je njegova istinska želja da sutrašnji dan prođe mirno, navodeći da pravda mora biti zadovoljena, "ali ne na ulicama".

"Istina koja je potkrepljena dokazima, to je ona koju bi svi trebalo da budu voljni da prihvate. Sutra ne treba da bude dan koji će dodatno da nas dijeli, već da nas ujedini u tuzi. Posle sutrašnjeg dana, hajde da pokušamo još jednom sa dijalogom u društvu", naglasio je on.

Oni koji žele da protestuju mogu to i da nastave, ali sa više poštovanja prema svojim sunarodnicima neistomišljenicima. Još jednom pozivam one koji protestuju da učestvuju u debatama, ne kroz ultimatume, već kao dio razgovora, rekao je Vučić.

U padu nadstrešnice poginuli su Nemanja Komar, Anđela Ruman, Đorđe Firić, Valentina Firić, Sara Firić, Milica Adamović, Mileva Karanović, Sanja Ćirić Arbutina, Stefan Hrka, Miloš Milosavljević, Đuro Švonja, Vukašin Raković, Vasko Sazdovski, Goranka Raca, Anja Radonjić i Vukašin Crnčević.