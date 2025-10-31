logo
Uhapšen Miša Bačulov: Policija mu presrela auto nasred puta (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
1

U Novom Sadu danas je uhapšen Miša Bačulov, bornik pokreta "Budi heroj".

Uhapšen Miša Bačulov u Novom Sadu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Uprave kriminalističke policije danas su u Novom Sadu uhapsili Mišu Bačulova.

On je, piše Tanjug, osumnjičen da je, navodno, htio da lažira svoje trovanje i da je imao namjeru da za navodni pokušaj ubistva optuži predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vrh države, pišu beogradski mediji.

Kako se može videti na snimku policija je u Novom Sadu presrela automobil u kom je bio Bačulov i lišila ga slobode.

Kako navode mediji, to je, kako se sumnja, uradio da bi se sutra tokom protesta u Novom Sadu izazvao revolt kod građana, i kako bi došlo do eskalacije nasilja na ulicama tog grada i napada na neistomišljenike, predstavnike državnih organa i institucije,

Pogledajte snimak hapšenja:

Pogledajte

01:22
Snimak hapšenja Miše Bačulova
Izvor: Mup Srbije
Izvor: Mup Srbije

(Telegraf/MONDO)

X men

Stoka uhapsi postena covjeka.

