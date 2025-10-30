logo
Brnabić: Evropski partneri i dalje zainteresovani za srpski litijum

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Evropski partneri su i dalje veoma zainteresovani za srpski litijum i Srbiju u tom smislu vide kao kredibilnog i pouzdanog partnera, rekla je predsjednik Skupštine Srbije Ana Brnabić u Parizu.

12.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Zbog svih ostalih dešavanja u Srbiji to je nekako prestalo da bude tema, ali zanimljivo je videti koliko u stvari naši partneri iz Evrope, ali i sveta, prate taj projekat i koliko su zainteresovani za litijum", rekla je Brnabićeva, koja je u okviru Pariskog mirovnog foruma učestvovala na panelu o kritičnim sirovinama, mineralima potrebnim za energetsku tranziciju i borbu protiv klimatskih promjena.

Ona je navela da su, osim za litijum, evropski partneri zainteresovani i za ono što može da bude cijeli lanac proizvodnje u Srbiji sa više od 15.000 novih radnih mjesta, prenijeli su beogradski mediji.

