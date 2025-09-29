Pronađeno jedno od najvećih nalazišta litijuma na svijetu: Dovoljno za pola miliona električnih vozila godišnje

Ovo otkriće bi moglo da promijeni situaciju sa snabdjevanjem sirovinama neophodnim za baterije u Njemačkoj i Evropi.

Njemačka kompanija Neptune Energy, poznata po istraživanju i proizvodnji nafte i gasa, prošle godine je dobila prvu licencu za proizvodnju litijuma u ​​zemlji i sada je potvrdila postojanje 43 miliona tona ekvivalenta litijum karbonata u regionu Altmark u Saksoniji-Anhalt.

Promjena izgleda za litijumske baterije

Otkriće bi moglo da promijeni izglede za snabdjevanje sirovinama za baterije u Njemačkoj i Evropi.

Neptune Energy se prvenstveno bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa, ali sve više ulaže u projekte sa niskim sadržajem ugljenika i obnovljive izvore energije. Kompanija je bila prva u Njemačkoj koja je dobila licencu za proizvodnju litijuma i posjeduje tri licence za istraživanje litijuma u ​​regionu Altmark.

Prirodni gas se proizvodi u Altmarku više od pola vijeka, a brojne stare i aktivne bušotine i dalje pružaju pristup dubokim podzemnim slojevima, uključujući slanu vodu.

Tri pilot projekta

U novembru prošle godine, Neptune Energy je pokrenuo pilot projekat za vađenje litijuma iz takve slane vode sa francuskim tehnološkim partnerom Geolith. Kompanija koristi ekološki prihvatljiv proces poznat kao direktna ekstrakcija litijuma (DLE) iz slane vode, koji ne uključuje površinsko kopanje, bazene za isparavanje ili velike površine.

U junu je kompanija pustila u rad drugo pilot postrojenje, koje je isporučila kompanija Lilac Solutions sa sedištem u Kaliforniji, za proizvodnju litijuma za baterije korišćenjem procesa jonske razmene.

Drugi pilot projekat je završen u avgustu, prije planiranog roka za rad 2026. godine.

Treći pilot projekat je pokrenut sredinom septembra kako bi se testirao proces adsorpcije. U zavisnosti od dobijanja daljih dozvola za rudarstvo, uslijediće demonstraciona faza sa potpuno integrisanim postrojenjem za ekstrakciju kao sledeći korak ka komercijalnoj proizvodnji, saopštila je kompanija.

Altmark sadrži 43 miliona tona ekvivalenta litijum karbonata

Prema početnoj internoj procjeni kompanije Neptune Energy, region Altmark sadrži 70 miliona tona litijum karbonata, dovoljno za godišnju proizvodnju od 25.000 tona – dovoljno za baterije za oko 500.000 električnih vozila.

Nezavisna procjena kompanije Sproule ERCE potvrdila je resurs na 43 miliona tona LCE. Iako je ovo manje od početne procjene, severna Saksonija-Anhalt i dalje ima neke od najvećih projektovanih resursa litijuma na svijetu.

Pošto je litijum ključna sirovina za baterije električnih vozila i sisteme za skladištenje energije, a Njemačka, sa svojom jakom automobilskom industrijom, trenutno zavisi od uvoza, informacije o rezervama litijuma u ​​Altmarku mogle bi imati značajan uticaj na domaće i evropsko tržište.

"Ova nova procjena ističe veliki potencijal naših licenciranih područja u Saksoniji-Anhaltu. Ovo nam omogućava da damo značajan doprinos njemačkom i evropskom tržištu snabdjevanja kritičnom sirovinom litijuma", rekao je Andreas Šek, izvršni direktor kompanije Neptune Energy.

