logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Srpskoj sutra Dan žalosti povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu

U Srpskoj sutra Dan žalosti povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj sutra će biti Dan žalosti povodom obilježavanja godišnjice od tragedije u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici poginulo 16 ljudi.

U Srpskoj 1. novembar Dan žalosti Izvor: Fonet

Prema odluci Vlade Republike Srpske donesenoj danas na telefonskoj sjednici, na svim institucijama zastave će biti istaknute na pola koplja u znak saosjećanja sa građanima Novog Sada i Srbije.

Sve planirane kulturne i sportske manifestacije, kao i televizijski i radijski sadržaji, treba da budu prilagođeni Danu žalosti, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

U saopštenju se podsjeća da se 1. novembra prošle godine urušila metalna nadstrešnica na peronu novosadske Željezničke stanice.

U padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu život je izgubilo 16 osoba među kojima su bila i djeca. Povrijeđeno je više od 40 ljudi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dan žalosti Republika Srpska nadstrešnica Novi Sad godišnjica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ