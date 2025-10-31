U Srpskoj sutra Dan žalosti povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu

U Republici Srpskoj sutra će biti Dan žalosti povodom obilježavanja godišnjice od tragedije u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici poginulo 16 ljudi.

Izvor: Fonet

Prema odluci Vlade Republike Srpske donesenoj danas na telefonskoj sjednici, na svim institucijama zastave će biti istaknute na pola koplja u znak saosjećanja sa građanima Novog Sada i Srbije.

Sve planirane kulturne i sportske manifestacije, kao i televizijski i radijski sadržaji, treba da budu prilagođeni Danu žalosti, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

U saopštenju se podsjeća da se 1. novembra prošle godine urušila metalna nadstrešnica na peronu novosadske Željezničke stanice.

U padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu život je izgubilo 16 osoba među kojima su bila i djeca. Povrijeđeno je više od 40 ljudi.