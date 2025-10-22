Vučić o pucnjavi ispred Skupštine: Emitovan snimak, otkriveni detalji

Predsjednik Srbije se obraća povodom pucnjave u kampu ispred Skupštine Srbije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas u palati Srbija da je ispred Skupštine Srbije bio teroristički akt.

On je rekao da uhapšeni od 1993. godine ima pištolj "crvena zastava" dok je drugi razdužio u predaji oružja, dok od 2018. ima na svoje ime trofejno oružje "melior".

"A. V. (1955.), prijavljen na opštini Stari grad, izvršio je užasan teroristički napad na druga lica i tuđu imovinu, a Tužilaštvo će pravno okvalifikovati ovo djelo. Ono što je važno to je da lice koje je pucalo ima od 1993. ima registrovano oružje", rekao je Vučić.

"Poslije ću govoriti zašto se govorilo o Šapcu i kakav je to trik bio da pokažu da su u pitanju neki stari znalci. Pustićemo video snimke, a onda ću govoriti o M. B. koji je brutalno upucan. Ugasili smo ton jer nije dobro za mlađa lica, ali vidjećete tačan momenat ranjavanja. Vidjećete kako je upucan. Riječ je o licu koje je željelo da uđe u šator i vidi šta radi napadač koji je kupio kantu benzina. Međutim nije niko povrijeđen od plinske boce", dodao je.

Vučić o stanju upucanog

M. B. je u teškom stanju, upucan je otac dvoje djece, metak je i dalje u njegovom tijelu u predelu prepona i postoji opasnost od unutrašnjeg krvarenja.

U prenosu uživo je objavljen snimak pucnjave i šta se događalo nakon toga u kampu ispred Skupštine. Prema riječima Vučića, upucani čovjek je otac dvoje djece.

Pušten snimak pucnjave ispred Skupštine

Na puštenim snimcima vidi se V. A. sa kantom benzina, a potom ulazi u šator. Predsjednik Vučić rekao da V.A. "nije ni u kakvoj vezi sa ćacilendom". Na snimku se vidi i M.B. koji viri u šator, a potom se vidi da je pogođen u nogu i on potom pada.

Na narednom puštenom snimku vidi se napadač koji leži na zemlji i čuje se da kaže da "ne zna nikog živog" i da je želio da uradi nešto da bi ga policija ubila.

"Nervira me zauzimanje centra grada. Zapalio sam benzinom, možete da provjerite, sipao sam benzin u Francuskoj ulici. A onda sam pucao. Ne volim šatore i htio sam da me ubijete. Sve sam uradio samostalno, htio sam da me upucate, zato što više ne mogu da živim", rekao je V.A. na snimku.

Vučić otkrio da je napadač radio u državnoj bezbjednosti

"Zašto sam rekao da je riječ o terorističkom aktu? Upotrebljeno je vatreno oružje, cilj je izazivanje opšte opasnosti, ali sa političkim motivom, jer je on sam rekao da mu smetaju šatori. Riječ je o iskusnom čovjeku koji je do 1993. godine radio u državnoj bezbjednosti. Iste sekunde kada je pucao jer bacio pištolj i kukavički digao ruke, a pošto je izjavio da se nadao da će neko da ga ubije, nadležni će ga pitati zbog čega je to očekivao. Za mene je politički motiv nedvosmislnen, upotreba vatrenog oružja na osnovu snimka očigledna", rekao je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Podsjetimo, kako smo jutros pisali, V. A. (70) uhapšen je ispred Skupštine Srbije zbog sumnje da je ranio muškarca, zapalio šator i bacio metke u vatru.

Na društvenim mrežama pojavili su se i snimci hapšenja osumnjičenih.

M. B. je navodno ranjen u butinu i nije životno ugrožen. O njegovom zdravstvenom stanju se oglasio i ministar Lončar. Kako se saznaje, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izašao je na uviđaj na licu mjesta.

