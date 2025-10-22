Otkriveno koga hapse UKP i SAJ: U toku velika akcija na više od 30 lokacija

Sinhronizovana opsežna akcija pripadnika UKP-a usmjerena je na suzbijanju organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih djela.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Velika akcija UKP-a hapšenja sa specijalcima SAJ-a na više od 30 lokacija, koja je u toku, kako Kurir nezvanično saznaje, usmjerena je na pripadnike takozvanog vračarskog klana i pripadnike kriminalnih grupa sa kojima sarađuju.

Akciju hapšenja, kako se saznaje, nadležno tužilaštvo sprovodi u saradnji sa Evrodžastom.

Sinhronizovana opsežna akcija pripadnika UKP-a usmerena je na suzbijanju organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih djela.

Podsjetimo, djelu takozvanog vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara sudi se za tri ubistva i pet pokušaja ubistava. Vušović je, podsjetimo, uhapšen u Barseloni, potom izručen Austriji u kojoj je osuđen na 12 godina zatvora zbog planiranja ubistva pripadnika škaljarskog klana.

(Kurir/MONDO)