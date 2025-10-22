logo
Jedna osoba ranjena, a jedna uhapšena zbog požara u "Ćacilendu": Muškarac (70) bacio metke u vatru, a potom i pucao

Jedna osoba ranjena, a jedna uhapšena zbog požara u "Ćacilendu": Muškarac (70) bacio metke u vatru, a potom i pucao

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Ranjena je jedna osoba, a povrede nisu opasne po život.

Hapšenje zbog požara u Beogradu

Jedna osoba je ranjena u pucnjavi koja se dogodila danas oko 10.10 sati kada je izbio požar u kampu kod Narodne skupštine.

Vladan A. (70) uhapšen je ispred Skupštine Srbije zbog sumnje da je pucao i ranio Milana B. (57). Kako se saznaje, sumnja se da je uhapšeni Vladan A. je pucao, potom zapalio jedan šator ispred Skupštine u i bacio šaku metaka u vatru.

Milan B. je navodno ranjen u butinu i nije životno ugrožen. Kako se saznaje, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izašao je na uviđaj na licu mesta

"Osumnjičenom se na teret stavljaju krivična djela pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti", kaže izvor.

Kako se saznaje, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izašao je na uviđaj na licu mjesta.

Pogledajte

00:14
Požar ispred skupštine Srbije
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:43
Požar u kampu ispred Skupštine
Izvor: MONDO/Privatna arhiva
Izvor: MONDO/Privatna arhiva

(Blic/Mondo)

