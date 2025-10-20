logo
Umro Nebojša Pavković

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Preminuo je u 79. godini u Beogradu.

General Nebojša Pavković preminuo je u 79. godini u Beogradu.

Podsjetimo, on je 28. septembra pušten pre odsluženja zatvorske kazne u Finskoj kako bi se liječio u Srbiji.

