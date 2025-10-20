Umro Nebojša Pavković

Preminuo je u 79. godini u Beogradu.
General Nebojša Pavković preminuo je u 79. godini u Beogradu.
Podsjetimo, on je 28. septembra pušten pre odsluženja zatvorske kazne u Finskoj kako bi se liječio u Srbiji.
Hvala što ste poslali vijest.
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.
Preminuo je u 79. godini u Beogradu.
General Nebojša Pavković preminuo je u 79. godini u Beogradu.
Podsjetimo, on je 28. septembra pušten pre odsluženja zatvorske kazne u Finskoj kako bi se liječio u Srbiji.
Region
| 29.09.2025.
Region
| 28.09.2025.
Region
| 28.09.2025.
Region
| 28.09.2025.
Društvo
| Pre 33 min
Crna hronika
| Pre 1 h
Svijet
| Pre 1 h
Region
| Pre 2 h
Crna hronika
| Pre 2 h
Svijet
| Pre 3 h
Region
| Pre 4 h
Crna hronika
| Pre 4 h
Politika
| Pre 4 h
Društvo
| Pre 5 h
Crna hronika
| Pre 15 h
Region
| Pre 16 h
Komentar je uspješno poslat.
Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.
Slanje komentara nije uspjelo.
Nevalidna CAPTCHA
Hvala što ste poslali vijest.
Putovanja
| 10.10.2025.
Region
| 17.08.2025.
Putovanja
| 21.06.2025.
Putovanja
| 17.06.2025.
Putovanja
| 28.04.2025.
MONDO reportaža
| 16.02.2021.
Ostali sportovi
| 14.02.2021.
Ostali sportovi
| 14.02.2021.
Društvo
| Pre 33 min
Društvo
| Pre 1 h
Svijet
| Pre 1 h
Crna hronika
| Pre 1 h
Crna hronika
| Pre 2 h
Svijet
| Pre 2 h
Region
| Pre 2 h
Crna hronika
| Pre 2 h