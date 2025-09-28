Nebojša Pavković stiže u Srbiju: Poletio avion iz Finske

Avion sa Nebojšom Pavkovićem poleteo je za Srbiju iz Finske.

Izvor: SRDJAN SUKI/EPA

Avion u kom se nalazi Nebojša Pavković, nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba, poletio je upravo iz Finske za Srbiju, saznaju "Novosti". On će odmah sanitetom biti prevezen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) u Beogradu.

General Nebojša Pavković izlazi prevremeno na slobodu zbog jako lošeg zdravstvenog stanja. Odluku je donio Mehanizam u Hagu, a potvrdio je ovu vijest i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u petak 27. septembra kada je rekao da Srbija ubrzano radi na njegovom povratku kući.

Advokat Aleksandar Aleksić je rekao ranije u toku avgusta, tačnije sredinom mjeseca, da je podneo zahtjev Međunarodnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu za hitno prevremeno oslobađanje nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije. Predsjednik Srbije je otkrio da je njegovo zdravstveno stanje izuzetno loše.

“General Pavković je pušten prevremeno zbog užasnog teškog zdravstvenog stanja. On se nalazi u izrazito lošem stanju, sad ide naš aneks mehanizmu.

Poslaće se odmah i kada dobijemo odgovor, otići ćemo po generala Pavkovića. Da ugleda sunce slobodne Srbije za koju se toliko junački borio 1999. godine. Ne znam i nisam ljekar, želim mu dug život, bolje zdravlje ali sam srećan što je dočekao dan da slobodno nebo svoje zemlje gleda baš sa slobodnog tla svoje Srbije“, rekao je Vučić.

Ko je Nebojša Pavković?

General Pavković je bio komandant Treće armije tokom rata 1999. godine. Osuđen je 10 godina kasnije, 2009, na 22 godine zatvora na osnovu optužnice za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja tokom sukoba na Kosovu i Metohiji.

Optužnica je otpečaćena u oktobru 2003. godine. On se dvije godine kasnije, 2005, sam predao Tribunalu u Hagu.

U periodu od 2000. do 2002. godine obavljao je dužnost načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije. Jedno vrijeme se bavio i politikom kada je osnovao stranku Narodni blok i bio je kandidat na predsjedničkim izborima u Srbiji 2002. godine.

