"Idemo po generala, da ugleda sunce slobodne Srbije": Vučić o Nebojši Pavkoviću, izlazi iz Haga

Aleksandar Vučić je otkrio da je Nebojša Pavković prijevremeno pušten iz Haga.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je saopštio iz Njujorka da je sud u Hagu donio odluku da prijevremeno pusti generala Nebojšu Pavkovića. On se nalazi u jako lošem zdravstvenom stanju.

"General Pavković je pušten prijevremeno zbog užasnog teškog zdravstvenog stanja. On se nalazi u izrazito lošem stanju, sad ide naš aneks mehanizmu.

Poslaće se odmah i kada dobijemo odgovor, otići ćemo po generala Pavkovića. Da ugleda sunce slobodne Srbije za koju se toliko junački borio 1999. godine. Ne znam i nisam lekar, želim mu dug život, bolje zdravlje ali sam srećan što je dočekao dan da slobodno nebo svoje zemlje gleda baš sa slobodnog tla svoje Srbije", rekao je Vučić.

Ko je Nebojša Pavković?

General Pavković je bio komandant Treće armije tokom rata 1999. godine. Osuđen je 10 godina kasnije, 2009, na 22 godine zatvora na osnovu optužnice za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja tokom sukoba na Kosovu i Metohiji.

Optužnica je otpečaćena u oktobru 2003. godine. On se dvije godine kasnije, 2005, sam predao Tribunalu u Hagu.

U periodu od 2000. do 2002. godine obavljao je dužnost načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije. Jedno vrijeme se bavio i politikom kada je osnovao stranku Narodni blok i bio je kandidat na predsjedničkim izborima u Srbiji 2002. godine.

